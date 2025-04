Ragazze a Beverly Hills: In sviluppo una serie sequel, con Alicia Silverstone pronta a tornare

News Serie TV

Peacock sta lavorando a una serie sequel del film Ragazze a Beverly Hills, con Alicia Silverstone nuovamente nei panni di Cher Horowitz nonché produttrice esecutiva insieme alla regista del film Amy Heckerling.

Un altro cult degli anni '90 è pronto a tornare sullo schermo. Ragazze a Beverly Hills (Clueless), la commedia che ha segnato un'epoca assicurando il successo alla sua protagonista Alicia Silverstone, potrebbe avere un sequel sotto forma di serie tv. Il progetto, che coinvolge la stessa Silverstone anche come produttrice esecutiva oltre che come interprete, è attualmente in fase di sviluppo per la piattaforma Peacock.

Ragazze a Beverly Hills: I primi dettagli della serie sequel

Da quel che sappiamo, Silverstone tornerà nel ruolo dell'intramontabile Cher Horowitz, la fashionista dal cuore d'oro che i fan ricordano molto bene dal film del 1995. Questa volta l’attrice non sarà solo davanti alla macchina da presa, ma sarà anche produttrice esecutiva insieme ad Amy Heckerling, autrice e regista del film originale, e Robert Lawrence, storico produttore. Non sappiamo molto sulla trama della nuova serie ma pare che sarà ambientata trent'anni dopo gli eventi del film. La storia, quindi, dovrebbe ripartire da dove l'avevamo lasciata: con Cher e Josh (interpretato da Paul Rudd nel film) in un momento romantico che lasciava presagire un futuro insieme. Alla sceneggiatura troviamo due nomi importanti: Josh Schwartz e Stephanie Savage, già creatori di successi come Gossip Girl, The O.C. e Chuck. I due scriveranno la serie insieme a Jordan Weiss, ideatrice di Dollface e tutti e tre saranno anche produttori esecutivi del progetto.

I precedenti tentativi di reboot e sequel

Il film Ragazze a Beverly Hills, liberamente ispirato al romanzo Emma di Jane Austen, segue le vicende di Cher Horowitz (Silverstone), una liceale di Beverly Hills tanto alla moda quanto ingenua. Cher si diverte a combinare matrimoni, sistemare le vite altrui e, naturalmente, rimanere sempre al centro dell’attenzione. Vive con il suo severo ma affettuoso padre Mel (Dan Hedaya), un avvocato tutto d'un pezzo, e prova a ignorare l'inizio di qualcosa di più che semplice simpatia per il suo ex fratellastro Josh (Paul Rudd). Con l'aiuto dell’amica del cuore Dionne (Stacey Dash), Cher decide di trasformare Tai (Brittany Murphy), una nuova compagna di liceo goffa e impacciata, in una ragazza cool.

Non è la prima volta che Ragazze a Beverly Hills tenta il salto sul piccolo schermo: nel 2019 era stata annunciata un'altra serie legata all'universo del film, incentrata sul personaggio di Dionne, ma quel progetto si è arenato nel 2021. Inoltre fu realizzata già una serie, andata in onda dal 1996 al 1999. In quella versione Rachel Blanchard interpretava Cher Horowitz, mentre Stacey Dash e Donald Faison riprendevano i rispettivi ruoli di Dionne e Murray. Ma il tono era molto diverso da quello del film e più orientato alla sitcom.

Vedremo se questo nuovo progetto spiccherà il volo. Di certo Silverstone sembra tenerci molto, visto che è tornata nei panni di Cher in uno spot per il Super Bowl del 2023 e ha espresso in più occasioni il suo affetto e la sua gratitudine per il ruolo che ha lanciato la sua carriera.