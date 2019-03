Quando chiama il cuore: Hallmark licenzia Lori Loughlin dopo lo scandalo tangenti

Lori Loughlin non è più uno dei volti del drama western Quando chiama il cuore. Hallmark Channel ha deciso di interrompere i rapporti con l'attrice, interprete sin dal primo episodio di Abigail Stanton, in seguito al suo presunto coinvolgimento in un giro di tangenti. La 54enne non riprenderà neppure il ruolo di Jennifer Shannon nella sere di film tv Garage Sale Mysteries ed è stata scaricata anche da Netflix, che non la coinvolgerà nella quinta e ultima stagione de Le amiche di mamma.

Con un post su Instagram, Hallmark ha rassicurato i fan di When Calls the Heart precisando che il licenziamento della Loughlin non si tradurrà in una cancellazione della serie, nonostante il ruolo chiave dell'attrice. "Hope Valley ha ancora molte storie da condividere e vi faremo sapere presto i dettagli", ha scritto la rete. Resta incerto invece il destino di Garage Sale Mysteries, di cui Loughlin era la protagonista assoluta.

La scorsa settimana, Loughlin e il marito Mossimo Giannulli sono stati incriminati insieme con decine di altre persone - inclusa la star di Desperate Housewives Felicity Huffman - per il loro presunto coinvolgimento in un grosso giro di tangenti che mirava ad agevolare l'ammissione dei figli in alcuni dei college privati più prestigiosi del Paese. La coppia è accusata di aver pagato 500,000 dollari affinché le due figlie fossero reclutate nella squadra di canottaggio della University of Southern California, garantendo loro l'ammissione nonostante non praticassero alcuna attività sportiva.

Mentre Isabella e Olivia potrebbero ora essere espulse dal college, Loughlin si è consegnata all'FBI dopo aver fatto ritorno dal set a Vancouver, ma è stata rilasciati su cauzione (di un milione di dollari) poche ore più tardi. Nuovi sviluppi si attendono per il 29 marzo, quando l'attrice e il marito dovranno apparire davanti al giudice in un tribunale federale di Boston.