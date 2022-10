Private Practice torna in tv con un revival? Shonda Rhimes ci sta pensando

News Serie TV

Il primo spin-off di Grey's Anatomy si è concluso nel 2013 dopo 6 stagioni, ma ora la sua creatrice vorrebbe riportarlo in vita: "Quei personaggi avrebbero molto da dire".

Quale sarebbe la serie di Shonda Rhimes che la prolifica sceneggiatrice riporterebbe in tv (o in streaming) con un revival? Alla domanda ha risposto, ospite della trasmissione Good Morning America, la stessa Rhimes. E non ha avuto dubbi: farebbe rivivere Private Practice, lo spin-off di Grey's Anatomy incentrato sulla dottoressa Addison Montgomery (Kate Walsh) che si trasferiva a Los Angeles per lavorare in una clinica privata. Viene da chiedersi se un'operazione del genere avrebbe senso, considerato che due personaggi di quella serie - la stessa Addison e Amelia Shepherd (Caterina Scorsone - recitano ora nella stessa Grey's Anatomy. Ma Shonda Rhimes sembra avere le idee chiare sulle potenzialità di Private Practice.

La trama e il cast di Private Practice

Private Practice, il primo spin-off di Grey's Anatomy nato dopo tre stagioni della serie madre, è andata in onda per sei stagioni su ABC, dal 2007 al 2013. La serie si concentrava sulla dottoressa Addison Montgomery che decideva di lasciare Seattle e iniziare una nuova vita a Los Angeles, cogliendo al volo l'opportunità che le era stata offerta da due amici di vecchia data: Sam e Naomi, che gestiscono una clinica privata, l'Oceanside Wellness Group. Il cast comprendeva anche Tim Daly, Audra McDonald, Paul Adelstein, KaDee Strickland, Chris Lowell, Taye Diggs e Amy Brenneman.

Ecco perché a Shonda Rhimes non dispiacerebbe un revival di Private Practice

Rhimes ha spiegato di essere rimasta molto legata anche a un'altra sua serie di successo, Scandal ("Mi manca così tanto la mia famiglia di Scandal. Tornerei con loro in qualsiasi momento", le sue parole). Ma ha sottolineato come in realtà i personaggi di Private Practice avrebbero ancora molto da dire. "In realtà mi sento come se non avessimo finito di raccontare le nostre storie di Private Practice", ha detto la sceneggiatrice a Good Morning America. "Avevamo così tante altre storie che potevamo raccontare. Sentivo come se avessimo molto altro da dire con quei personaggi e molto altro da fare, e anche quella serie sembrava avere infinite possibilità", ha aggiunto. Nel 2013, quando la serie venne cancellata, Rhimes definì quella decisione "straziante". Potrebbe davvero tornare sui suoi passi e chiedere a ABC, o magari a Hulu, di riportare in vita la serie? Per adesso accontentiamoci delle nuove stagioni di Grey's Anatomy e Station 19 in arrivo in Italia il 2 novembre in streaming su Disney+.