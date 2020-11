Prison Break: Wentworth Miller annuncia il suo addio alla serie

News Serie TV

L'attore spiega in un lungo messaggio su Instagram le ragioni della propria scelta.

Non aspettatevi altre stagioni di Prison Break, almeno non con Michael Scofield al centro della scena. Dopo mesi di speculazioni sul ritorno dell'amata serie tv con un nuovo ciclo di episodi, un altro dopo il revival di tre anni fa, l'attore Wentworth Miller ha rivelato in un lungo messaggio condiviso su Instagram di non voler avere più nulla a che fare con questo e con determinati altri ruoli.

Le ragioni dell'addio di Wentworth Miller a Prison Break

"Sono fuori. Da Prison Break. Ufficialmente" ha scritto Miller nella giornata di domenica, scatenando il panico tra i fan della serie. La sua intenzione, tuttavia, non è quella di voltare le spalle in modo ingrato a un franchise che lo ha reso di fatto una celebrità. Ha spiegato infatti che "non voglio interpretare personaggi etero. Le loro storie sono state raccontate (e raccontate). Perciò, niente più Michael. Se siete fan della serie e speravate in altre stagioni... sono consapevole di quanto questo sia deludente. Mi dispiace".

Wentworth Miller e il coming out

Miller è stato il protagonista di Prison Break per quattro stagioni e un film tv dal 2005 al 2009, prima del ritorno nei panni di Michael Scofield nel 2017 con nove nuovi episodi. Alcuni anni dopo la controversa cancellazione della serie, l'attore ha reso pubblica la propria omosessualità dopo aver rifiutato un invito del St. Petersburg International Film Festival, affermando di essere "preoccupato per l'attuale atteggiamento del governo russo nei confronti degli uomini e delle donne gay". E ha aggiunto: "La situazione non è tollerabile, e in coscienza non posso partecipare a un evento organizzato da un paese in cui alle persone come me viene vietato sistematicamente il diritto fondamentale di vivere e amare liberamente".

Nei mesi successivi, invitato a un evento della Human Rights Campaign, Miller ha rivelato inoltre di aver tentato più volte il suicidio da ragazzo. "Quando qualcuno mi chiede se fosse un grido d'aiuto, rispondo di no, perché non l'ho mai detto a nessuno... Ho avuto più di un'occasione per dire la verità, che sono gay, ma ho scelto di non farlo". Avevo scelto di farlo in privato, con la famiglia e gli amici. Ma professionalmente, pubblicamente, no", temendo per l'impatto che il coming out avrebbe avuto sulla sua carriera.

Il sostegno di Sarah Wayne Callies

Per anni, le voci di una possibile, ulteriore continuazione di Prison Break si sono rincorse a Hollywood, spalleggiate sia dagli attori sia dalla rete che ha trasmesso la serie, FOX. Durante un incontro con i giornalisti, l'allora presidente di FOX Entertainment Michael Thorn aveva detto senza mezzi termini: "Stiamo sviluppando una nuova interazione di Prison Break. È alle primissime fasi, ma ne siamo tutti entusiasti". Il progetto, tuttavia, non si è mai concretato realmente. Intanto, le parole di Miller, chiaramente e volutamente polemiche (in un altro passaggio ha scritto "Se siete furiosi e infastiditi perché vi siete innamorati di un uomo etero immaginario interpretato da un vero gay... È un vostro problema"), sono state subito commentate dalla co-star Sarah Wayne Callies, che su Instagram ha scritto: "Ieri, Wentworth Miller ha annunciato che non interpreterà più Michael Scofield perché, come uomo gay, vuole concentrarsi sull'interpretazione di personaggi gay. Con gratitudine per tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme e con profondo amore, esprimo il mio sostegno a questa scelta. A tutti i fan, sappiate questo: il cast di Prison Break è uno spazio queer-friendly. Siamo con - e tra - i nostri amici e familiari della comunità LGBTQ+ con pieno sostegno per i loro diritti e il loro lavoro".