Prison Break torna in tv: In sviluppo una nuova serie

Il progetto è nelle mani di Elgin James, reduce da cinque stagioni in Mayans M.C.

Una delle serie tv più apprezzate dello scorso decennio sta per tornare in tv. Deadline riporta che il servizio streaming Hulu (la cui offerta, in Italia, è appannaggio di Disney+) sta collaborando con il co-ideatore di Mayans M.C. Elgin James allo sviluppo di una "nuova interazione" del drama carcerario Prison Break.

Prison Break: Cosa si sa della nuova serie

La nuova serie è descritta come un nuovo capitolo ambientato nel mondo della serie originale. I protagonisti di quest'ultima, i fratelli Michael Scofield e Lincoln Burrows (interpretati rispettivamente da Wentworth Miller e Dominic Purcell) non dovrebbero farne parte. Per quanto riguarda invece la trama, nessun dettaglio è al momento disponibile mentre il progetto è ancora alle primissime fasi dello sviluppo.

L'originale Prison Break, in onda sulla FOX per quattro stagioni dal 2005 al 2009, ha visto Michael, un brillante ingegnere strutturale, escogitare un piano elaborato per far evadere il fratello Lincoln dal sorvegliatissimo Penitenziario di Stato di Fox River, accusato di aver ucciso il fratello del Vicepresidente degli Stati Uniti e condannato a morte. Convinto della sua innocenza, Michael finge una rapina in banca per essere arrestato e incarcerato nella stessa prigione, dove, attraverso soluzioni ingegnose e l'aiuto del fratello e di alcuni altri detenuti mette in atto la loro fuga.

Prison Break era già tornata in tv nel 2017 con un revival di 9 episodi anche conosciuto con il titolo Prison Break: Resurrection. Ambientato sette anni dopo il finale della serie originale, aveva coinvolto gran parte del suo cast, inclusi i due protagonisti e Sarah Wayne Callies (interprete di Sara Tancredi). Per diverso tempo si è parlato di una possibile nuova stagione, e lo stesso Purcell aveva scritto a un certo punto su Instagram che la sesta stagione di Prison Break è "in lavorazione", ma nulla si è mai concretato. I più speranzosi sono stati delusi quando, nel novembre del 2020, Miller, nel frattempo dichiaratosi gay, in un lungo messaggio su Instagram ha scritto di non voler più "interpretare personaggi etero". E ha aggiunto: "Sono fuori. Da Prison Break. Ufficialmente. Le loro storie sono state raccontate (e raccontate). Perciò, niente più Michael. Se siete fan della serie e speravate in altre stagioni... sono consapevole di quanto questo sia deludente. Mi dispiace".