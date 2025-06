Prison Break, iniziate le riprese del reboot: Nel cast anche Priscilla Delgado

News Serie TV

Al via le riprese dell'episodio pilota del reboot di Prison Break. Tutto quello che si sa al momento.

Fino a qualche tempo fa solo un'idea nella mente di un creativo del calibro di Elgin James, per anni dietro le quinte di Mayans M.C., lo spin-off di Sons of Anarchy da lui co-ideato, il reboot di Prison Break prende definitivamente forma con l'inizio, questa settimana, delle riprese dell'episodio pilota. La potenziale serie, destinata al servizio streaming Hulu (presumibilmente, Disney+ in Italia), racconta una nuova storia ambientata nello stesso universo in cui abbiamo visto muoversi Michael Scofield e suo fratello Lincoln Burrows. Nel frattempo, da Deadline si apprende di un'ulteriore aggiunta al cast regolare: Priscilla Delgado, reduce dalla breve esperienza di Ragazze vincenti.

Prison Break: La trama del reboot e il ruolo di Priscilla Delgado

L'originale Prison Break ha visto Wentworth Miller vestire i panni di Michael Scofield, un brillante ingegnere strutturale che mette in atto un piano elaborato per far evadere il fratello Lincoln Burrows (Dominic Purcell) - ingiustamente condannato a morte per l'omicidio del fratello del Vicepresidente degli Stati Uniti - dal sorvegliatissimo Penitenziario di Stato di Fox River. Stando ai pochi dettagli della trama emersi finora, il reboot, che non dovrebbe coinvolgere nessun personaggio della serie precedente, ci condurrà in una delle prigioni più pericolose d'America, dove probabilmente prenderà forma una nuova, sofisticata evasione. Anche un carcere misto, dove sono reclusi detenuti di entrambi i sessi.

Delgado interpreta Cheyenne, una detenuta. L'attrice ha raggiunto i precedentemente annunciati Drake Rodger (The Winchesters), Emily Browning (American Gods), Lukas Gage (YOU), le star di Mayans M.C. Clayton Cardenas e JR Bourne, Georgie Flores (Into the Dark) e Myles Bullock (BMF). A loro è stato affidato rispettivamente il ruolo di Tommy, un detenuto con 10 anni di reclusione alle spalle; Cassidy Collins, un'ex soldatessa diventata un'agente penitenziaria, la quale accetta un lavoro presso la prigione; Jackson, un politico di buona famiglia che si trova nel mezzo della sua prima campagna congressuale; Ghost, un detenuto spietatamente pericoloso; Junior, un uomo mentalmente instabile e l'unico sopravvissuto di un'evasione - avvenuta decenni prima - che ha devastato la città; Andrea, tra i cadetti che si stanno addestrando per diventare agenti penitenziari nella struttura; e Darius 'Red' Lewis, un altro detenuto. In precedenza, si era parlato anche di un detenuto di spicco che prende ordini da un'entità misteriosa e di una detenuta molto incinta il cui padre del bambino è rinchiuso a un piano di distanza: personaggi che potrebbero o non potrebbero rientrare tra quelli elencati finora.