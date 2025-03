Prison Break, due star di Mayans M.C. nel reboot: Clayton Cardenas e JR Bourne

News Serie TV

Il reboot di Prison Break riunisce il co-ideatore di Mayans M.C. Elgin James con le star Clayton Cardenas e JR Bourne, unitesi al cast.

L'ideatore del reboot di Prison Break, Elgin James, ha aperto la sua lista dei contatti e chiamato un paio di vecchi amici e collaboratori. Clayton Cardenas e JR Bourne, due star del precedente crime drama di James, si sono uniti al cast regolare della nuova serie in sviluppo a Hulu. Ruoli sono stati affidati anche a Georgie Flores (Into the Dark) e Myles Bullock (BMF).

Prison Break: La trama del reboot e le nuove aggiunte al cast

Il reboot racconterà una nuova storia ambientata nello stesso universo dell'originale Prison Break, nel quale Michael Scofield, un brillante ingegnere strutturale, aveva messo in atto un piano elaborato per far evadere il fratello Lincoln Burrows, ingiustamente condannato a morte per l'omicidio del fratello del Vicepresidente degli Stati Uniti, dal sorvegliatissimo Penitenziario di Stato di Fox River.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Drake Rodger (The Winchesters) interpreterà Tommy, un detenuto con 10 anni di reclusione alle spalle che si trova in una delle prigioni più pericolose d'America, mentre Emily Browning (American Gods) e Lukas Gage (YOU) saranno rispettivamente Cassidy, un'ex soldatessa diventata un'agente penitenziaria, impiegata presso lo stesso carcere misto, e Jackson, un politico di buona famiglia che si trova nel mezzo della sua prima campagna congressuale.

Per quanto riguarda le ultimissime aggiunte al cast, invece, Cardenas vestirà i panni di Ghost, un detenuto spietatamente pericoloso che si trova nella stessa pericolosa prigione. Bourne sarà invece Junior, l'unico sopravvissuto di un'evasione - avvenuta decenni fa - che ha devastato la città. Lui è descritto come un uomo mentalmente instabile. Flores e Bullock interpreteranno invece Andrea, tra i cadetti che si stanno addestrando per diventare agenti penitenziari nella struttura, e Darius 'Red' Lewis, un altro detenuto.