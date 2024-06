Prisma avrà una terza stagione? Lo abbiamo chiesto a Ludovico Bessegato e Francesca Scialanca nella nostra video intervista

News Serie TV

In vista dell'uscita della seconda stagione di Prisma, dal 6 giugno su Prime Video, abbiamo incontrato il creatore della serie e la sceneggiatrice che lo ha affiancato nella scrittura nei nuovi episodi. Il ritorno dopo il successo, l'uscita nel mese del Pride, la possibilità di una terza stagione: ecco cosa ci hanno raccontato.

Manca pochissimo all'uscita della seconda stagione di Prisma su Prime Video, il prossimo 6 giugno. Dopo il successo esplosivo del primo ciclo di episodi, che ha ricevuto un'ottima accoglienza anche fuori dall'Italia, la serie creata da Ludovico Bessegato esplorerà nuovi temi e continuerà a raccontare la crescita, gli errori e i tanti colori dell'adolescenza (e non solo). Alla vigilia dell'arrivo dei nuovi 8 episodi in streaming, abbiamo incontrato proprio il creatore della serie Ludovico Bessegato. Insieme alla sceneggiatrice Francesca Scialanca - nuovo acquisto di questa stagione - il regista ci ha parlato di come è stato continuare il viaggio di Prisma, della tempestività di questa stagione (che arriva in un momento politico particolare, soprattutto per i diritti delle persone LGBTQI+) e, soprattutto, della possibilità di una terza stagione. Guardate qui sotto la nostra video intervista.





Prisma: La trama e il cast della seconda stagione

La seconda stagione di Prisma, prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video, riparte proprio da quell'intenso finale di stagione in cui Andrea (Mattia Carrano) e Daniele (Lorenzo Zurzolo) si erano incontrati su un autobus, messi finalmente di fronte alle reciproche verità. Nei nuovi episodi continuano le storie dei gemelli Andrea e Marco, di Daniele, Nina (Caterina Forza), Carola (Chiara Bordi) e tutti gli altri. I ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile.