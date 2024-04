Prisma: Andrea e Daniele si sorridono nel teaser trailer della stagione 2

News Serie TV

Appuntamento con tutti i nuovi episodi su Prime Video dal 6 giugno.

I fan di Prisma che scalpitano per sapere com'è andata a finire tra Andrea e Daniele dopo quell'incontro sull'autobus nel finale del ciclo inaugurale avranno gli occhi a cuoricino alla visione dei due ragazzi insieme davanti al fuoco nel primo teaser trailer della seconda stagione. Non sappiamo ancora cosa si sono detti a proposito del fatto che l'uno abbia scritto all'altro fingendosi una ragazza, ma vederli sorridersi con un po' di imbarazzo ci fa capire che le cose probabilmente non sono andate male e che, oltre alla legna, tra i due potrebbe ardere qualcos'altro.

Prisma: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Disponibile in streaming su Prime Video con tutti gli episodi dal 6 giugno, in tempo per il mese dell'orgoglio della comunità LGBTQIA+, il secondo capitolo dell'acclamata serie di formazione di Ludovico Bessegato vedrà i ragazzi di Latina affrontare amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l'adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro potrà più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile. A cominciare da Andrea, che in quell'intenso finale di stagione aveva trovato il coraggio per far capire a Daniele, il ragazzo che gli piace, di essere lui la persona misteriosa con cui si stava scrivendo da tempo.

Mattia Carrano riprenderà i ruoli di Andrea e del fratello gemello Marco, mentre Lorenzo Zurzolo sarà di nuovo Daniele. Nel cast ritroveremo inoltre Caterina Forza (Nina), Chiara Bordi (Carola), LXX Blood (Vittorio), Matteo Scattaretico (Ilo), Zakaria Hamza (Sami), Riccardo Afan de Rivera Costaguti (Boncio), Flavia Del Prete (Zelia), Asia Patrignani (Jun), Elena Falvella Capodaglio (Micol), Andrea Giannini (il padre dei gemelli) e Nico Guerzoni (Raffa).