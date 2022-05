Prime Video ordina la stagione 3 di Upload

News Serie TV

Premiato il successo della comedy sci-fi: da settimane nella Top 10 del servizio streaming.

Prime Video continuerà a esplorare il folle aldilà digitale di Lakeview con altri episodi di Upload. Il servizio streaming ha rinnovato la comedy sci-fi di Greg Daniels con Robbie Amell per una terza stagione, disponibile presumibilmente nel 2023. Un atto dovuto: Amazon afferma infatti che dallo scorso 11 marzo, quando è stato rilasciato il secondo ciclo di episodi, la serie non ha mai lasciato la Top 10 dei contenuti più visti di Prime Video.

Upload, la stagione 3 si farà: Le dichiarazioni

"Upload continua a essere una delle comedy originali più seguite su Prime Video - un vero successo", ha dichiarato Vernon Sanders di Amazon Studios in un comunicato. "La serie continua a connettere e provocare infinite possibilità per il futuro della tecnologia e dell'umanità. Con la distinta comicità di Greg, insieme al dinamico team creativo e agli attori di talento, è stata realizzata una serie di rilevanza mondiale che siamo tutti incredibilmente orgogliosi di portare avanti con un'altra stagione per i nostri clienti".

Daniels ha aggiunto: "Sono entusiasta di continuare la storia di Nathan e Nora e degli altri residenti di Lakeview e dell'America del prossimo futuro mentre cercano di divertirsi e fare la cosa giusta sia nel mondo reale sia in quello virtuale". In una precedente occasione, parlando dell'ultimo finale e di una possibile terza stagione, il protagonista Robbie Amell aveva detto a TVLine: "Sono un po' preoccupato per quanti Nathan potrebbero esserci nella prossima stagione, perché c'è stato il ripristino da un backup, c'è quello del mondo reale, e poi non so cosa stia facendo Ingrid con il DNA di Nathan. Non so se è per un figlio o per un altro Nathan. Potrei lavorare in tre turni la prossima stagione".