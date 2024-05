Prime Video ordina la serie animata Kevin, Netflix risponde con The Undervale

News Serie TV

La prima porta la firma dello sceneggiatore di Big Mouth Joe Wengert, la seconda dello sceneggiatore di Rick and Morty Matt Roller.

Botta e risposta a suon di serie animate per un pubblico adulto tra Prime Video e Netflix. Il servizio streaming di Amazon ha ordinato Kevin, una nuova comedy creata dalla veterana di Parks and Recreation Aubrey Plaza con lo sceneggiatore di Big Mouth Joe Wengert. Nelle stesse ore, la piattaforma concorrente ha annunciato l'ordine di The Undervale (la foto qui in alto è un'anteprima), nata invece dalla mente dello sceneggiatore di Rick and Morty Matt Roller.

Kevin: La nuova serie animata di Prime Video

Kevin ruota attorno a un gatto sin dalla nascita domestico che decide di non voler più vivere con le persone. La comedy è liberamente ispirata alla storia vera di una rottura e del gatto finito in mezzo. "Siamo entusiasti di lavorare con Joe e Amazon per portare la storia di questo gatto sullo schermo. Non vediamo l'ora che il mondo incontri Kevin!", hanno dichiarato Plaza e il produttore esecutivo Dan Murphy in un comunicato.

Wengert ha aggiunto: "Sono assolutamente elettrizzato di lavorare con Amazon e i miei vecchi amici Aubrey e Dan a questo show. Il vero Kevin era con me durante alcuni dei miei momenti più difficili. Questo show è la mia occasione per ringraziarlo, creando un mondo in cui possa trovare una situazione meno deludente per se stesso".

The Undervale: La nuova serie animata di Netflix

The Undervale, che riunisce Roller con Dan Harmon e Steve Levy, rispettivamente il co-ideatore e il produttore esecutivo di Rick and Morty, con lui produttori esecutivi della nuova serie, segue una madre single di due bambini mentre gestisce un hotel infestato con l'aiuto del fratello estraniato e... deceduto, il quale è convinto che i fantasmi abbiano ottime idee. "Sono entusiasta di lavorare con Netflix e con un cast e una troupe di incredibile talento per dare vita alle storie dei morti, del male e dei lavoratori dell'ospitalità in difficoltà all'Undervale Hotel", ha commentato Roller.

Billy Wee, responsabile della divisione animazione per adulti di Netflix, ha aggiunto: "The Undervale è estremamente creativa e sono grato a Matt, Chris [McKenna], Dan e al loro team per aver portato il loro talento a Netflix. Sono collaboratori fenomenali e non vedo l'ora che i fan di tutto il mondo possano sperimentare questo show esilarante".