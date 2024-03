Prime Video: Le Serie TV in streaming a marzo 2024

News Serie TV

Questo mese, quel servizio streaming arrivano la nuova serie italiana Antonia e il family drama The Baxters basato sui romanzi di Karen Kingsbury.

Anche il marzo di Prime Video ha in serbo una nuova serie originale italiana. Sul servizio streaming arriva Antonia, un ironico dramedy con la coppia Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea incentrato su una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa in quella giunga urbana che è Roma. Ma, al suo 33° compleanno, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Questa diventerà però un'occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita. The Baxters, adattamento dei bestseller di Karen Kingsbury sull'omonima famiglia, è un affascinante drama familiare che segue Elizabeth e John Baxter e i loro cinque figli adulti. La prima stagione si concentra su Kari Baxter, la quale apprende la scioccante verità che il marito, Tim, ha avuto una relazione segreta con uno dei suoi studenti universitari. Mentre il loro legame viene messo alla prova, Kari cerca conforto nella fede e nella sua famiglia per capire se l'amore è veramente una scelta e se il suo matrimonio può essere salvato.

Antonia: Trailer Ufficiale: Antonia: Il Trailer Ufficiale della serie di Prime Video - HD

Torna poi l'irriverente serie animata Invincible, con la seconda e ultima parte della stagione 2. Basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman (The Walking Dead), la serie ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti, tranne per il fatto che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta. Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare come suo padre senza nemmeno accorgersene.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a marzo 2024

Serie TV in prima visione

Antonia , Stagione 1 (4 marzo)

, Stagione 1 (4 marzo) Invincible , Stagione 2 Parte 2 (14 marzo, episodio settimanale)

, Stagione 2 Parte 2 (14 marzo, episodio settimanale) The Baxters, Stagione 1 (28 marzo)

Anime

Naruto: Shippuden , Stagione 5 (1 marzo)

, Stagione 5 (1 marzo) Dragon Ball Z , Stagione 4 (9 marzo)

, Stagione 4 (9 marzo) Fairy Tail, Stagione 9 (29 marzo)

Docuserie e Intrattenimento