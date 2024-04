Prime Video: Le Serie TV in streaming a maggio 2024

News Serie TV

Da non perdere a maggio in streaming la novità Maxton Hall e le stagioni 2 di Pretty Little Liars e Outer Range.

Dura la vita di un adolescente. A maggio arrivano su Prime Video due teen drama non convenzionali dai quali gli appassionati del genere ameranno lasciarsi intrigare. Maxton Hall è ambientata nell'omonima scuola privata, dove Ruby Beli, una studentessa ai margini, viene involontariamente a conoscenza di un segreto incredibile. L'arrogante erede milionario James Beaufort, toccato direttamente dal potenziale scandalo, entra in contatto con l'arguta Ruby e, nel bene o nel male, è determinato a metterla a tacere. Ma lo scambio appassionato di parole accende una scintilla inaspettata tra di loro. In contemporanea con gli Stati Uniti, arriva la seconda stagione del remake di Pretty Little Liars, intitolata Summer School. Dopo gli strazianti eventi del ciclo inaugurale, le protagoniste affrontano un destino peggiore della morte: la scuola estiva. Tuttavia, la Millwood High non è l'unica a ostacolare i loro divertenti lavori estivi e i loro nuovi, sognanti interessi amorosi. Un nuovo cattivo, che potrebbe o meno avere un legame con A, è arrivato in città e le metterà tutte alla prova.

Si infittisce il mistero di Outer Range. Il thriller sci-fi con Josh Brolin torna con una seconda stagione in cui l'allevatore del selvaggio Wyoming Royal Abbott e sua moglie Cecelia, le cui vite sono state sconvolte dalla scoperta di un vuoto oscuro a pochi passi dalla porta di casa, lottano per tenere unita la famiglia in seguito all'improvvisa scomparsa della nipote. La posta in gioco non è stata mai così alta per gli Abbott, ora chiamati ad affrontare minacce su più fronti. Spazio poi all'avventura, quella leggera e piena di risate, con i protagonisti della quarta stagione del real-life thriller Celebrity Hunted: Caccia all'uomo. Si conclude invece Dom, il crime drama brasiliano con Gabriel Leone e Flávio Tolezani. Pedro trova rifugio a Rocinha, la più grande favela di Rio, cercando di fuggire dalla polizia, ma, mentre è lì, viene minacciato dagli spacciatori. Victor, consapevole della situazione di pericolo in cui si trova il figlio, deve lottare contro il cancro ai polmoni e, allo stesso tempo, cercare di fare l'impossibile per salvare Pedro. Anche in questo turbinio di emozioni, l'avvicinarsi della morte non abbatte Victor e Pedro, ma anzi li fa sentire più vivi che mai.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a maggio 2024

Serie TV in prima visione

Maxton Hall , Stagione 1 (9 maggio)

, Stagione 1 (9 maggio) Pretty Little Liars , Stagione 2 (9 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 2 (9 maggio, episodio settimanale) Outer Range , Stagione 2 (16 maggio)

, Stagione 2 (16 maggio) Dom, Stagione 3 (24 maggio)

Altre Serie TV

The Flash, Stagioni 1-8 (1 maggio)

Anime

Naruto Shippuden , Stagione 7 (1 maggio)

, Stagione 7 (1 maggio) Dragon Ball Z, Stagione 6 (9 maggio)

Docuserie e Intrattenimento