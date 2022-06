Prime Video: Le Serie TV in streaming a giugno 2022

News Serie TV

Oltre alla stagione 3 di The Boys, questo mese arrivano la serie teen L'estate nei tuoi occhi e il thriller psicologico Chloe.

Sì, va bene, a giugno l'offerta di Serie TV di Prime Video si è arricchita - finalmente! - della stagione 3 di The Boys. E poi? I supereroi più maleducati e distruttivi dello schermo, delle cui ultime gesta stiamo parlando in lungo e in largo, non sono gli unici personaggi interessanti da tenere d'occhio sul servizio streaming di Amazon. Assolutamente da non perdere anche L'estate nei tuoi occhi, una deliziosa serie teen che parla di primi amori, cuori infranti e della magia di un'estate perfetta. Tratta dal romanzo omonimo di Jenny Han, la stessa autrice dietro la trilogia di successo Tutte le volte che ho scritto ti amo, la serie ruota attorno a un’adolescente che misura il tempo in estati (tutto ciò di bello e magico che è accaduto nella sua vita, è avvenuto fra giugno e agosto) e che, dopo l'arrivo nella casa sulla spiaggia della migliore amica di sua mamma, si ritrova al centro di un triangolo amoroso con i figli di lei.

Il thriller psicologico Chloe segue invece l'attrice di The Crown Erin Doherty nei panni di una donna alle prese con un gioco pericoloso di investigazione e infiltrazione. Da tempo, Becky osserva la vita perfetta di Chloe attraverso le sue foto sui social network; una curiosità irresistibile verso un mondo che contrasta nettamente con il suo. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo. Per gli amanti della comicità animata, tornano poi i giovani protagonisti di Fairfax. Nella seconda stagione, continuano le disavventure di Dale, Derica, Benny e Truman, quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nell'odierna cultura hypebeast di Los Angeles.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a giugno 2022

Serie TV in prima visione

The Boys , Stagione 3 (3 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 3 (3 giugno, episodio settimanale) Fairfax , Stagione 2 (10 giugno)

, Stagione 2 (10 giugno) L'estate nei tuoi occhi , Stagione 1 (17 giugno)

, Stagione 1 (17 giugno) Chloe, Stagione 1 (24 giugno)

Anime

Naruto , Stagione 3 (1 giugno)

, Stagione 3 (1 giugno) Bleach , Stagione 15 (23 giugno)

, Stagione 15 (23 giugno) Change!! Shin Getter Robot , Stagione 1 (23 giugno)

, Stagione 1 (23 giugno) Naruto , Stagione 4 (26 giugno)

, Stagione 4 (26 giugno) Shin Getter Robot contro Neo Getter Robot, Stagione 1 (30 giugno)

Per i più piccoli