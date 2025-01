Prime Video: Le Serie TV in streaming a febbraio 2025

News Serie TV

Da non perdere questo mese la nuova stagione di Reacher, la post-apocalittica Newtopia e le novità House of David e Clean Slate.

A febbraio, su Prime Video, non ci sarà tempo per banali romanticherie. Gli appassionati di Serie TV troveranno invece scazzottate, epici scontri biblici e persino un'apocalisse zombie. L'attesissima terza stagione dell'action drama Reacher, basata su La vittima designata di Lee Child, vede il nerboruto personaggio di Alan Ritchson precipitare nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un'infiltrata della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Qui trova un mondo di segreti e violenza e si confronta con alcune questioni in sospeso del suo passato. La sudcoreana Newtopia, co-ideata dal premio Oscar Han Jin-won (Parasite), ci porta in una Seoul sconvolta da un'epidemia zombie e segue i tentativi di una giovane coppia esasperata dalla lontananza di ritrovarsi e nel frattempo sopravvivere dopo essersi separata a causa di una discussione.

Reacher 3: Stagione 3 - Trailer Ufficiale in Italiano della Serie con Alan Ritchson - HD

Arriva direttamente dalle pagine della Bibbia House of David, nuovo progetto del team dietro la serie di successo sulla vita di Gesù The Chosen. Seguiamo la storia di Davide, il futuro secondo re d'Israele, passando per il suo celebre scontro con Golia mentre affronta l'amore, la violenza e la politica alla corte dell'uomo che è destinato a sostituire. Da non perdere anche Clean Slate, uno degli ultimi progetti che hanno coinvolto il leggendario autore e produttore televisivo Norman Lear prima della sua scomparsa alla fine del 2023. La comedy racconta di Harry, un tipo alla vecchia maniera che deve fare un po' di introspezione quando il figlio estraniato torna a casa in Alabama dopo 17 anni, non come lui se lo aspetta ma come una determinata e orgogliosa donna trans di nome Desiree. A interpretarla la star di Orange Is the New Black Laverne Cox.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a febbraio 2025

Serie TV in prima visione

Clean Slate , Stagione 1 (6 febbraio)

, Stagione 1 (6 febbraio) Invincible , Stagione 3 (6 febbraio, episodio settimanale)

, Stagione 3 (6 febbraio, episodio settimanale) Newtopia , Stagione 1 (7 febbraio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (7 febbraio, episodio settimanale) Settle Down , Miniserie (14 febbraio, episodio settimanale)

, Miniserie (14 febbraio, episodio settimanale) Reacher , Stagione 3 (20 febbraio, episodio settimanale)

, Stagione 3 (20 febbraio, episodio settimanale) House of David, Stagione 1 (27 febbraio)

Altre Serie TV

24, Stagioni 1-9 (1 febbraio)

Anime

One Piece, Stagione 7 (20 febbraio)

Docuserie e Intrattenimento

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Stagione 2 (27 febbraio, episodi settimanali)

Proseguono