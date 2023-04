Prime Video e The Boys prendono in giro Elon Musk e la sua politica delle spunte blu su Twitter

News Serie TV

Twitter toglie le spunte blu agli account verificati? Ci pensa Patriota a farsi beffe di Elon Musk.

"Sono Patriota e posso fare quel ca**o che voglio". Prime Video ha fatto riferimento a questa famosa citazione del cattivissimo supereroe interpretato in The Boys da Antony Starr mentre ha condiviso su Twitter un meme con cui ha "trollato" proprio il patron della piattaforma social Elon Musk. Quest'ultimo recentemente, infatti, ha eliminato le spunte blu da tutti gli account verificati inserendo la possibilità di acquistare le stesse pagando. Una decisione che naturalmente non è piaciuta alle star, tantomeno a Prime Video.

Well... he can do what he wants 🤷 #TheBoys pic.twitter.com/acW2IyI2Kb — Prime Video UK (@primevideouk) April 21, 2023

Il tweet di Prime Video che si prende gioco di Elon Musk

L'account ufficiale di Prime Video UK ha pubblicato un meme che ci riporta a una scena della seconda stagione dell'irriverente serie The Boys. C'è Patriota (Twitter) che spinge suo figlio (la spunta blu) giù dal tetto facendogli credere di saper volare. "Beh, può fare ciò che vuole", si legge ironicamente nel post. Il riferimento, neanche tanto sottile, è allo strapotere di Elon Musk che con le sue politiche stravaganti sta rivoluzionando Twitter. Naturalmente The Boys non si è lasciata sfuggire l'occasione di prendere in giro l'imprenditore. Qui sotto vi riproponiamo la scena della serie usata per questo meme.