Prime Video cancella Inverso e Ragazze vincenti a causa degli scioperi di Hollywood

News Serie TV

Entrambe le serie erano state rinnovate per una seconda stagione. Non saranno più prodotte.

Se siete in allegra attesa dei nuovi episodi di Inverso e Ragazze vincenti (anche conosciute con i titoli originali The Peripheral e A League of Their Own), come del resto vi è stato concesso nei mesi scorsi da Prime Video, la delusione sarà tanta nell'apprendere che il servizio streaming di Amazon ha cancellato entrambe le serie, precedentemente rinnovate per una seconda stagione, a causa dei ritardi nella produzione e del clima di incertezza dovuti agli scioperi che da mesi stanno paralizzando l'industria dell'intrattenimento di Hollywood - degli sceneggiatori della WGA e degli attori della SAG-AFTRA.

Inverso e Ragazze vincenti non avranno più una seconda stagione

Secondo Deadline, la situazione potrebbe rivelarsi ben più grave di quanto questa notizia dovrebbe portare a credere. Riferisce infatti che queste potrebbero essere solo due delle numerose serie di Prime Video che, a causa degli scioperi, saranno cancellate. A rischiare sarebbero soprattutto le novità più recenti che non hanno avuto molto tempo per costruirsi una fanbase numerosa, incluse quelle che come queste sono state già rinnovate.

Tra le reazioni più dure, si registra quella dell'ideatrice e protagonista di Ragazze vincenti Abbi Jacobson, la quale ha scritto su Instragram: "Dare la colpa di questa cancellazione allo sciopero è una st*****ta e un atto di codardia. Ma questo post non riguarda tutto ciò. Tutti i modi in cui questa serie è stata messa sotto torchio. Non oggi. Questo post riguarda una serie speciale che ho avuto la fortuna di realizzare con così tanti artisti, attori, sceneggiatori e membri della troupe di incredibile talento. Una serie di cui sono molto orgogliosa. Piena fino all'orlo di storie che vale la pena raccontare. Piena di tanto cuore, anima e valori".

Una reinterpretazione dell'amato film omonimo del 1992, Ragazze vincenti raccontava delle donne che hanno formato la prima lega di baseball professionista degli Stati Uniti mentre gli uomini stavano combattendo nella Seconda guerra mondiale, affrontando attraverso le loro storie tematiche importanti come il razzismo e la sessualità. Inverso, adattamento del romanzo omonimo di William Gibson a cura degli ideatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, seguiva invece Chloë Grace Moretz nei panni di Flynn, una giovane donna sveglia e ambiziosa bloccata in una vita di stenti nel sud rurale degli Stati Uniti del 2032. Tutto cambia quando, indossato un casco per la realtà virtuale, Flynn si ritrova in una Londra futuristica più reale di quanto sembri, mentre forze pericolose si muovono contro di lei e la sua famiglia per distruggerli.