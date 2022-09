Pretty Little Liars: Original Sin rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

Il mistery drama, remake dell'omonima serie terminata cinque anni fa, tornerà con nuovi episodi: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Le bugie hanno le gambe corte, ma con Pretty Little Liars: Original Sin siamo appena all'inizio. La serie di Roberto Aguirre-Sacasa, remake del noto teen drama Pretty Little Liars che ha chiuso i battenti solo cinque anni fa, è stata rinnovata per una seconda stagione.

La trama e il cast Pretty Little Liars: Original Sin

Pretty Little Liars: Original Sin, ambientata in una nuova città e con un nuovo gruppo di protagoniste perseguitate da un misterioso stalker, è andata in onda negli Stati Uniti - su HBO Max - quest'estate (in Italia non ha ancora una collocazione). Ha introdotto al pubblico un nuovo gruppo di "graziose piccole bugiarde" le quali sono state tormentate da uno sconosciuto A-ssalitore che voleva punirle per un peccato segreto che i loro genitori avevano commesso due decenni prima... così come per i loro. Le nuove cinque amiche protagoniste (interpretate da Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco) hanno dovuto vedersela a scuola con la ragazza meschina di turno, Karen (Mallory Bechtel) e, infine, con questo misterioso cattivo soprannominato ancora una volta "A" (che - senza voler spoilerare troppo - nel finale di stagione è stato smascherato).

I segreti e i misteri continuano

"Siamo oltremodo entusiasti di continuare a raccontare storie con il nostro fantastico gruppo di piccole bugiarde, esplorando le loro amicizie, le loro storie d'amore, i loro segreti e il loro status di regine urlanti!" hanno affermato tramite un comunicato i co-creatori Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon. “Eterni ringraziamenti vanno ai fan che hanno accolto bene questa nuova versione horror di Pretty Little Liars – che continueremo, ovviamente – così come ai nostri partner di HBO Max, Warner Bros. Television e Alloy Entertainment".

Il sesto episodio della serie tv ha creato un ponte con l'universo di un altro mystery teen drama di Roberto Aguirre-Sacasa, Riverdale, anticipando potenziali crossover. Nel finale di stagione inoltre - attenzione alle anticipazioni - la serie si è inaspettatamente collegata con l'originale Pretty Little Liars quando Imogen ha rivelato che il suo bambino era stato adottato da una coppia di Rosewood di nome Aria ed Ezra, i personaggi interpretati da Lucy Hale e Ian Harding nel teen drama originale. Parlando con TVLine, Aguirre-Sacasa ha spiegato che la seconda stagione continuerà a raccontare la storia delle nuove protagoniste. "Abbiamo sicuramente molti posti da far esplorare a questi personaggi, nuovi misteri da raccontare e, si spera, nuovi modi per spaventare le persone", ha anticipato il co-creatore.