Pretty Little Liars: Original Sin, il trailer ufficiale è un omaggio ai classici del genere horror

News Serie TV

Remake del popolare mistery teen drama Pretty Little Liars, la nuova serie debutta negli Stati Uniti su HBO Max il 28 luglio.

Il trailer ufficiale di Pretty Little Liars: Original Sin, il remake del ben noto teen drama Pretty Little Liars che ha chiuso i battenti solo cinque anni fa, introduce una nuova "A" e sottolinea la predilezione del suo creatore Roberto Aguirre-Sacasa (lo stesso di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina) per il genere horror. La nuova serie, ambientata in una nuova città e con un nuovo gruppo di protagoniste perseguitate da un misterioso stalker, debutterà negli Stati Uniti in streaming su HBO Max il 28 luglio. Guardatene un assaggio qui sotto.





La trama di Pretty Little Liars: Original Sin

Ambientata a Millwood, in Pennsylvania, una cittadina a miglia di distanza da Rosewood, Pretty Little Liars: Original Sin introduce al pubblico un nuovo gruppo di "graziose piccole bugiarde" le quali si ritrovano tormentate da uno sconosciuto A-ssalitore che vuole punirle per un peccato segreto che i loro genitori hanno commesso due decenni prima... così come per i loro. Le nuove protagoniste sono cinque amiche che devono vedersela a scuola con la ragazza meschina di turno, Karen (Mallory Bechtel) e, infine, con il misterioso cattivo soprannominato ancora una volta "A".

Come si capisce dal trailer - ricco di citazioni dai classici del genere horror come Carrie e Halloween – La notte delle streghe - le protagoniste capiscono che anche le loro madri erano amiche al liceo nel 1999 e hano vissuto un'esperienza simile alla loro. Quale sarà il collegamento tra le due spaventose vicende?

Il cast: Le attrici e i rispettivi personaggi

Le protagoniste sono Bailee Madison (Good Witch) nei panni di Imogen, una "vera sopravvissuta" che nel trailer vediamo con il pancione, in attesa di un bambino; Chandler Kinney (Lethal Weapon) di Tabby, un'aspirante regista appassionata di film horror; Maia Reficco di Noa, una star dell'atletica appena uscita da un carcere minorile; Zaria (Bosch: Legacy) di Faran, una ballerina posata e disciplinata con grandi sogni; e Malia Pyles (Batwoman) di Minnie, per la quale i mondi virtuali sono una via di fuga dai traumi della sua infanzia. Con loro, nella serie recitano anche Sharon Leal (Supergirl), Elena Goode (Il dittatore), Lea Salonga (Mulan), Eric Johnson (American Gods) e Alex Aiono (Dottoressa Doogie).