Presunto innocente: La star di Superman Rachel Brosnahan protagonista della stagione 2

La star di Superman e La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan prenderà il posto di Jake Gyllenhaal nella seconda stagione del legal thriller di Apple TV+ Presunto innocente.

Dal prossimo mese nelle sale con l'attesissimo Superman, un nuovo inizio per le storie e i personaggi della DC al cinema e non solo, Rachel Brosnahan sarà la protagonista della seconda stagione di Presunto innocente, il legal thriller di Apple TV+ creato dallo stesso David E. Kelley di Ally McBeal e The Practice. L'attrice, famosa in tv per i suoi trascorsi ne La fantastica signora Maisel, per la quale è stata premiata con un Emmy, prende il posto di Jake Gyllenhaal, star del ciclo inaugurale.

Presunto innocente: Cosa sappiamo della seconda stagione?

Inizialmente una miniserie, Presunto innocente ha riscosso un tale successo di pubblico e critica che Apple TV+ e Kelley, insieme ai produttori, incluso J.J. Abrams, hanno deciso di ripetere l'esperienza con una seconda stagione. Questa si è svincolata dal celebre romanzo omonimo di Scott Turow, di cui la serie era inizialmente l'adattamento, per intraprendere una strada completamente diversa percorsa non dal Rusty Sabich di Gyllenhaal ma da un altro personaggio, che ora si è appreso sarà interpretato dalla Brosnahan.

Presunto innocente è diventata dunque una serie antologica, con il nuovo ciclo ispirato da Dissection of a Murder, romanzo di Jo Murray atteso nelle librerie per il prossimo anno. Questo racconterà la storia della giovane avvocata Leila Reynolds, alla quale è stato appena assegnato il primo caso di omicidio, quello di un giudice molto stimato. È completamente fuori dalla sua portata, ma l'imputato vuole solo lei. A peggiorare le cose, il fatto che suo marito sia il pubblico ministero. Ben presto, Leila si trova a lottare per tenere sepolti anche i suoi segreti.

Nonostante la sua assenza sullo schermo, Gyllenhaal tornerà nella seconda stagione di Presunto innocente come produttore esecutivo accanto a Kelley, la co-showrunner Erica Lipez (The Morning Show), Abrams e la stessa Brosnahan. In tv, quest'ultima ha recitato anche in Manhattan, House of Cards - Gli intrighi del potere, The Blacklist e, all'inizio della sua carriera, brevemente in Gossip Girl.