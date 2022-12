Presumed Innocent: Jake Gyllenhaal in trattativa per un ruolo nella serie tv di David E. Kelley e J.J. Abrams

News Serie TV

La nuova serie di Apple TV+ si basa sul romanzo di Scott Turow Presunto innocente.

Il nominato all'Oscar Jake Gyllenhaal potrebbe essere la prossima star di Hollywood a mettersi alla prova in una serie tv. Secondo Deadline, l'attore de I segreti di Brokeback Mountain e Lo sciacallo è in trattativa con il servizio streaming Apple TV+ per il ruolo di protagonista in Presumed Innocent, nuovo adattamento del romanzo di Scott Turow Presunto innocente. Il progetto è nelle mani del pluripremiato David E. Kelley (Big Sky, The Undoing, Big Little Lies e tantissime altre) e dell'altrettanto affermato J.J. Abrams.

La trama di Presumed Innocent

Già adattato per il grande schermo nell'omonimo film del 1990 con Harrison Ford, Presumed Innocent racconta la storia di un vice procuratore accusato dell'omicidio di una sua collega. Gyllenhaal dovrebbe interpretare lo stesso ruolo di Ford, Rusty Sabich, l'acuto procuratore sospettato di aver ucciso la sua stretta collaboratrice Carolyn Polhemus quando le prove iniziano a puntare su di lui. Ordinata lo scorso febbraio, la serie segue Rusty mentre lotta per tenersi stretto la sua famiglia e il suo matrimonio, esplorando i temi dell'ossessione, del sesso, della politica, del potere e dei limiti dell'amore.

Se confermato, per Gyllenhaal quello in Presumed Innocent sarebbe il primo ruolo da protagonista in una serie tv. Il progetto lo coinvolgerebbe anche come produttore esecutivo accanto a Kelley e Abrams.