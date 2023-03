Power Rangers, Amy Jo Johnson sul perché non ha partecipato alla reunion: "Non è una questione di soldi"

News Serie TV

L'interprete della Pink Ranger, assente nello speciale per i 30 anni della serie, rompe il silenzio e risponde a chi ha insinuato che la sua assenza fosse legata a una questione economica.

Il 21 aprile arriverà su Netflix Power Rangers: Una volta e per sempre, uno speciale nato per celebrare i 30 anni della Serie TV Power Rangers. Fin dalle prime foto diffuse dal servizio di video in streaming, è stato chiaro che alla reunion non avevano partecipato alcuni storici membri del cast come Amy Jo Johnson, l'originale Pink Ranger. Con un tweet l'attrice aveva spiegato: "Non ho mai detto no, semplicemente non ho detto sì a ciò che mi era stato offerto" lasciando intendere che dietro al suo rifiuto ci fossero motivi economici. Ora ha puntualizzato dicendo che non è una questione di compenso, ma dietro ci sarebbero motivi personali.

Power Rangers: Perché Amy Jo Johnson non c'è nella reunion?

Amy Jo Johnson, che ha interpretato l'originale Pink Ranger/ Kimberly Hart nella serie per ragazzi ha negato con forza che dietro al suo rifiuto a partecipare alla reunion ci fossero motivi economici. "Per davore, smettetela di dire che non ho partecipato alla reunion per i soldi. Semplicemente non è vero. Forse non volevo indossare una tuta elastica ora che ho 50 anni o non potevo andare in Nuova Zelanda a girare per un mese. O semplicemente non è una cosa che vi riguarda. Sia io che Jason David Frank avevamo scelto di non esserci per motivi personali. Le riprese sono state fatte prima della sua morte", ha twittato Amy Jo Johnson. Il riferimento che fa l'attrice è a Jason David Frank, l'originale Green Ranger trasformato poi in White Ranger e diventato velocemente uno dei preferiti dei fan. L'attore è morto suicida lo scorso novembre all'età di 49 anni.

Please stop saying I didn’t do reunion because of money Simply not true. Maybe I just didn’t want to wear spandex in my 50s 🤣 or couldn’t go to NZ for a month.Or none of ur beeswax 🐝 JDF & I both chose not to for our own reasons. They filmed before he passed. #PowerRangers — Amy Jo Johnson (@_amyjojohnson) March 26, 2023

Power Rangers: La trama ufficiale e il cast di 'Una volta e per sempre'

Ispirato al leggendario mantra del franchise secondo cui "una volta che sei un Ranger, lo rimani per sempre", Power Rangers: Una volta e per sempre vedrà tornare nei panni dei mitici Power Rangers diversi attori che li hanno impersonati in passato. La sinossi ufficiale dello speciale recita: "Trent'anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno".

Gli attori presenti alla reunion saranno Walter Emanuel Jones (Zack/Black Ranger), David Yost (Billy Cranston/Blue Ranger), Catherine Sutherland (Kat/Pink Ranger dalla terza stagione), Steve Cardenas (Rocky/Red Ranger dalla seconda stagione), Karan Ashley (Aisha/il secondo Yellow Ranger) e Johnny Yong Bosch (Adam/Black Ranger). L'originale Yellow Ranger Trini interpretata da Thuy Trang, lo ricordiamo, è morta in un incidente d'auto a soli 27 anni nel 2001. Al suo posto ci sarà però sua figlia Charlie Kersh nei panni di un personaggio di nome Minh.