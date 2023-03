Power Rangers: Una volta e per sempre, il trailer dello speciale Netflix

News Serie TV

Gli iconici Power Rangers tornano in streaming il 19 aprile per festeggiare i 30 anni della Serie TV che ha segnato un'intera generazione.

Un mito che ha segnato l'infanzia di molti ragazzi cresciuti negli anni '90, i Power Rangers si preparano a tornare sul piccolo schermo. Lo faranno in streaming il 19 aprile quando su Netflix arriverà lo speciale Power Rangers: Una volta e per sempre, creato per celebrare i 30 anni della Serie TV. Il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale sottotitolato in italiano dello speciale, che vedete qui sotto.





Power Rangers: La trama ufficiale di 'Una volta e per sempre'

Ispirato al leggendario mantra del franchise secondo cui "una volta che sei un Ranger, lo rimani per sempre", Power Rangers: Una volta e per sempre vedrà tornare nei panni dei mitici Power Rangers diversi attori che li hanno impersonati in passato. La sinossi ufficiale dello speciale recita: "Trent'anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno".

Power Rangers: Chi tornerà nello speciale Netflix

Lo speciale riunirà gli ex colleghi che negli anni hanno vestito i panni dei Power Rangers nella serie composta da tre stagioni e ben 145 episodi. Vedremo l'interprete del Blue Ranger Billy, David Yost, e quello del Black Ranger Zach, Walter Emanuel Jones. Insieme a loro ci saranno Steve Cardenas che ha interpretato il secondo Red Ranger Rocky dalla seconda stagione e Karan Ashley che ha interpretato il secondo Yellow Ranger Aisha, insieme a Johnny Yong Bosch che ha interpretato il secondo Black Ranger Adam. Ci sarà anche Catherine Sutherland che ha interpretato la seconda Pink Ranger Kat nella terza stagione. Faranno un'apparizione anche alcune voci importanti della serie originale: Barbara Goodson, che ha doppiato la cattiva Rita Repulsa, e Richard Horvitz, che ha doppiato il loro aiutante AI Alpha 5.

Assenti, purtroppo, l'originale Yellow Ranger Trini, interpretata da Thuy Trang, morta in un incidente d'auto a soli 27 anni nel 2001, e l'originale Green Ranger Tommy interpretato da Jason David Frank, scomparso lo scorso novembre. Alla reunion non parteciperà neppure l'originale Pink Ranger Amy Jo Johnson (la quale ha spiegato che semplicemente non è stata invitata). Al posto di Thuy Trang, però, ci sarà sua figlia Charlie Kersh nei panni di un personaggio di nome Minh.