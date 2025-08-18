TGCom24
Power Book IV: Force, Tommy alla resa dei conti nel nuovo teaser trailer della terza e ultima stagione

Emanuele Manta
3

Starz ha rilasciato un nuovo teaser trailer della stagione finale di Power Book IV: Force, in arrivo sugli schermi il 7 novembre.

Power Book IV: Force, Tommy alla resa dei conti nel nuovo teaser trailer della terza e ultima stagione

Tommy Egan è pronto a riscrivere la sua storia dopo gli sforzi degli ultimi anni lontano da New York. Il nuovo teaser trailer della terza e ultima stagione di Power Book IV: Force mostra l'impulsivo personaggio interpretato da Joseph Sikora dare di matto dopo gli ultimi accadimenti, in particolare la possibile morte della sua fidanzata, Mireya, sorella del suo rivale, così come nella sua missione per prendere il controllo degli affari criminali a Chicago.

Power Book IV: Force 3, cosa ci aspetta nell'ultima stagione?

In onda negli Stati Uniti su Starz dal 7 novembre (presumibilmente contemporaneamente in Italia in streaming su MGM+), il capitolo finale di Power Book IV: Force vedrà la lista dei nemici di Tommy Egan farsi ancora più lunga. Con i federali alle calcagna e le gang di strada intenzionate a fermarlo, Tommy adotterà una strategia nella sua missione di prendere il controllo del traffico di droga a Chicago, proteggendo al contempo le persone che ama di più. Tommy dovrà sottrarre clienti alle fazioni rivali se vorrà avere una possibilità di diventare il boss, il tutto mentre combatterà il crescente potere di Miguel e si destreggerà in un campo sempre più minato per le strade della città. Con una spaccatura via via più profonda nella sua coalizione e la sua vita personale minacciata, Tommy dovrà bilanciare attacco e difesa per sopravvivere e proteggere tutto ciò per cui ha lavorato.

Parlando della conclusione della serie, in una precedente occasione Sikora aveva detto: "Quando [lo showrunner] Gary Lennon, gli altri sceneggiatori e io stavamo delineando la nostra terza stagione, abbiamo capito che stavamo raccontando il completamento di una storia e che questa era l'occasione perfetta per rimanere fedeli alla nostra visione artistica e rendere questo il capitolo finale del viaggio di Tommy a Chicago. Ma non preoccupatevi, il viaggio di Tommy è tutt'altro che finito. Ci stiamo solo riscaldando e non vedo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo in programma per il futuro. Perciò, rimanete sintonizzati, perché i fantasmi non muoiono mai e Power non finirà mai". Successivamente, lo scorso mese, Starz ha ufficializzato l'ordine di Power: Origins, uno spin-off prequel incentrato sulle origini di Tommy e del suo migliore amico e socio in affari James 'Ghost' St. Patrick, due ambiziosi, giovani imprenditori determinati a lasciare il segno nelle strade di New York.

