Power Book IV: Force, il videoclip della sigla cantata da 50 Cent

La serie, con protagonista Tommy Egan interpretato da Joseph Sikora, debutterà su STARZPLAY domani 6 febbraio.

Si intitola Power Powder Respect ed è il brano scelto per la sigla della nuova serie Power Book IV: Force, terzo spin-off della popolare serie drammatica di Starz Power prodotta da Curtis “50 Cent” Jackson. Guardate qui in basso in anteprima il videoclip diretto da Eif Rivera, uno dei registi di video musicali più rinomati del mondo hip-hop. Il video della canzone, cantata dallo stesso 50 Cent insieme a Jeremih e Lil Durk, anticipa alcune scene della serie che debutterà in streaming su STARZPLAY (disponibile su Rakuten TV, Apple TV, Vodafone TV e come canale di Amazon Prime Video e Mediaset Infinity) domani, 6 febbraio, con nuovi episodi ogni domenica.

La trama di Power Book IV: Force

Power Book IV: Force avrà come protagonista il personaggio di Tommy Egan - uno dei preferiti dai fan - interpretato da Joseph Sikora. Tommy parte da New York dopo aver perso Ghost, abbandona LaKeisha e l'unica città che abbia mai conosciuto, ma vuole fare una rapida deviazione per chiudere una vecchia ferita che lo perseguita da decenni. Quella che doveva essere una breve sosta si trasforma in un viaggio nel labirinto dei segreti di famiglia e bugie che Tommy pensava fossero sepolte da tempo. Un passo tira l'altro e Tommy si ritrova rapidamente nel giro della droga di Chicago, inserendosi tra le due più potenti bande della città. In una città dove le persone sono divise per etnia, Tommy si trova al centro, diventando alla fine il fulcro che non solo unisce le parti, ma detiene il potere per vederli sgretolarsi. La prima stagione procede a velocità vertiginosa, Tommy usa il suo status di outsider a suo vantaggio, infrangendo tutte le regole locali e riscrivendole con lo scopo di diventare il più grande spacciatore di Chicago. Come le altre serie dell'Universo Power, anche questa è prodotta dalla creatrice e showrunner di Power Courtney A. Kemp e da Curtis “50 Cent” Jackson.

Il resto del cast include Isaac Keys (Get Shorty), Lili Simmons (Banshee, Ray Donovan), Gabrielle Ryan (The Haves and the Have Nots), Shane Harper (A Teacher), Kris D. Lofton (Ballers, Empire), Anthony Fleming III (Prison Break), Lucien Cambric (Chicago P.D., The Chi) e Tommy Flanagan (Sons of Anarchy).