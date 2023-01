Poker Face: Il trailer ufficiale della serie del regista di Glass Onion Rian Johnson

News Serie TV

La serie procedurale segue Natasha Lyonne nei panni di una detective con un grande dono: capisce sempre quando qualcuno sta mentendo.

Meglio non mentire a Charlie Cale, perché ci smaschererà in due secondi. Il servizio di video in streaming Peacock (i cui contenuti sono disponibili in Italia su Sky e in streaming su NOW) ha diffuso il trailer ufficiale di Poker Face, la prima serie - circondata per molto tempo da un velo di mistero - creata da Rian Johnson, regista dei film di successo della saga di Knives Out, Cena con delitto e il recente Glass Onion. Alla guida del cast stellare di questa singolare comedy procedurale c'è l'ex star di Orange is the New Black e Russian Doll Natasha Lyonne. Il debutto è previsto, per ora negli Stati Uniti, il prossimo 26 gennaio.

La trama di Poker Face

In Poker Face, che si presenta come una mistery comedy procedurale composta da 10 episodi, Natasha Lyonne interpreta Charlie Cale, una detective che indaga su un caso diverso in ogni episodio, girovagando per gli Stati Uniti con la sua Plymouth Barracuda vintage. La protagonista ha un grande dono: possiede la straordinaria capacità di capire quando qualcuno sta mentendo. "Non c'è niente di mistico in questo", insiste Charlie nel trailer. "Posso solo capirlo. E no, non c'entra l'intuizione femminile", come suggerisce un personaggio interpretato da Luis Guzman. "Non è come una pubblicità di assorbenti interni, ok? È una cosa reale!", gli dice Charlie.

Il cast stellare

Dalle notizie precedenti, sappiamo che Poker Face coinvolge decine di attori di spicco che affiancheranno la protagonista nei diversi episodi. Tra questi Simon Helberg (The Big Bang Theory), S. Epatha Merkerson (Chicago Med), Judith Light (Transparent), Joseph Gordon-Levitt (Mr. Corman), Stephanie Hsu, Benjamin Bratt, David Castañeda (The Umbrella Academy), Adrien Brody (Winning Time), Lil Rel Howery, Chloë Sevigny (The Girl From Plainville) e Dascha Polanco (Orange is the new Black). E ancora Jameela Jamil (The Good Place, She-Hulk), Niall Cunningham (il Brady di And Just Like That...), Tim Meadows (The Goldbergs), Nicholas Cirillo (Outer Banks), Audrey Corsa (All Rise, Dear Edward) ed Ellen Barkin (Animal Kingdom). Ron Perlman (Sons of Anarchy), Nick Nolte (Warrior), Charles Melton (Riverdale, American Horror Stories) e Tim Blake Nelson (Watchmen).