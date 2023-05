Platonic: Su Apple TV+ la comedy con Seth Rogen e Rose Byrne che sfida Harry ti presento Sally

News Serie TV

È disponibile da oggi in streaming Platonic, una serie leggera che racconta l'amicizia uomo-donna oltre i cliché e fa sorridere i Millennials.

In principio c'era Harry ti presento Sally e sappiamo tutti come è andata a finire. La commedia romantica per eccellenza scritta da Nora Ephron ci ha insegnato la regola d'oro dell'amicizia uomo-donna: non può diventare amore fino a quando non decidi che può diventarlo. E comunque il più delle volte è complicato. Platonic, la nuova serie disponibile da oggi in streaming su Apple TV+ con i primi tre episodi (seguiti da nuovi episodi settimanali ogni mercoledì), parte consapevolmente dalla più classica delle domande sulle relazioni: può esistere l'amicizia platonica? Però poi va oltre e, episodio dopo episodio, ci coinvolge grazie alla chimica esplosiva della coppia Seth Rogen-Rose Byrne dimenticando questa premessa. Diventa, così, un dramedy generazionale che parla soprattutto ai quarantenni di oggi strappando loro una sincera risata.

Platonic: Un'amicizia, due matrimoni e una lucertola di nome Gandalf

Will e Sylvia (Seth Rogen e Rose Byrne) sono una coppia di amici che si riavvicinano dopo aver perso i contatti per diversi anni. Sono attorno ai 40 anni ma le loro vite sono radicalmente diverse: lei è un ex avvocato che ha rinunciato alla carriera per occuparsi dei suoi tre figli avuti con il marito Charlie (Luke Macfarlane), lui un mastro birraio proprietario di un pub di Los Angeles recentemente divorziato, 'papà' di una lucertola di nome Gandalf presa in ostaggio dalla ex moglie. Quando si ritrovano, i due rientrano in qualche modo in contatto con le persone che erano quando avevano 20 o 30 anni e diventano protagonisti di deliziose e rocambolesche avventure: da un tour in una ex casa di riposo a un giro sfrenato sul monopattino. Il loro rapporto non è facilmente definibile: si supportano, si completano e danno il meglio (e soprattutto il peggio) di sé senza sfociare mai nel romanticismo, o almeno non in quello tradizionale. Perché Platonic parla d'amore, alla fine, ma lo fa a modo suo.

Platonic, recensione: Seth Rogen e Rose Byrne reggono il ritmo di un dramedy generazionale

Seth Rogen e Rose Byrne tornano a recitare insieme dopo Cattivi vicini e Cattivi vicini 2, dove erano stati diretti proprio da Nick Stoller, creatore di Platonic insieme a Francesca Delbanco. Sullo schermo sono una coppia esplosiva, si divertono e ci fanno divertire. La serie ruota inevitabilmente attorno ai loro Will e Sylvia, tralasciando un bel po' gli altri personaggi. Non potrebbe essere diversamente e va bene così, perché i due protagonisti reggono benissimo i botta e risposta e i tempi di una sceneggiatura frizzante che ci tiene incollati allo schermo anche nei momenti più surreali. Platonic si inserisce in un filone ben preciso che, da Fleishman a pezzi a Lo scontro, in tv ultimamente sta vivendo un momento d'oro: quello dei dramedy in cui i quarantenni di oggi - confusi, disordinati e considerati giovani dai boomer e vecchi dalla Gen Z - possono facilmente identificarsi. E magari ritrovare un pezzettino di sé, un mutuo a tasso variabile e un contratto a progetto alla volta.