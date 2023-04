Platonic: Il trailer ufficiale italiano della comedy con Seth Rogen e Rose Byrne

News Serie TV

La nuova serie arriverà in streaming su Apple TV+ dal 24 maggio.

Come suggerisce il titolo, Seth Rogen e Rose Byrne interpretano due amici di vecchia data alle prese con un'amicizia platonica nella nuova serie di Apple TV+ Platonic. Il servizio di video in streaming ha appena diffuso il trailer ufficiale italiano della comedy che riunisce la coppia di attori diversi anni dopo i film Cattivi vicini e Cattivi vicini 2 nei quali erano stati diretti da Nick Stoller, non a caso regista e sceneggiatore anche di questo nuovo progetto. La serie, composta da dieci episodi della durata di mezz'ora ciascuno, farà il suo debutto su Apple TV+ il 24 maggio con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi settimanali ogni mercoledì fino al 12 luglio.





La trama e il cast di Platonic

Platonic segue le vicende di una coppia platonica di ex migliori amici prossimi alla mezza età (Seth Rogen e Rose Byrne) che si riavvicinano dopo una lunga separazione. L'amicizia del duo diventa totalizzante e destabilizza le loro vite in modo esilarante. Nel cast ci sono anche Luke Macfarlane (Bros), Tre Hale (Love and Monsters), Carla Gallo (Bones) e Andrew Lopez (Blockers).

Nick Stoller ha co-creato, diretto e co-sceneggiato Platonic con Francesca Delbanco (Friends From College). Rogen, Byrne, Stoller, Delbanco e Conor Welch (Panhandle) sono i produttori esecutivi.

Il sodalizio degli attori con Apple TV+

Sia Rose Byrne che Seth Rogen sono già legati al servizio di video in streaming Apple TV+ con altri progetti. La prima è infatti già protagonista di Physical, che tornerà prossimamente con una terza stagione. Seth Rogen sarà anche protagonista di un'altra serie comedy, ancora senza titolo, che scriverà, dirigerà e produrrà insieme a Evan Goldberg per Apple TV+.