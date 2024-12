Piedone da oggi su Sky e NOW, tra Batman e 'appucundria': Intervista a Fabio Balsamo, Salvatore Esposito e Silvia D'Amico

News Serie TV

Debutta oggi, lunedì 2 dicembre, il nuovo poliziesco che omaggia l'iconico personaggio del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer. E, tra un caso e l'altro, ci dà anche lezioni di napoletano: ne abbiamo parlato con i protagonisti.

Cosa hanno in comune Batman e Piedone? Salvatore Esposito, che nella nuova produzione Sky Piedone - Uno sbirro a Napoli interpreta proprio l'erede spirituale dell'indimenticabile poliziotto che aveva il volto di Bud Spencer, è convinto che Piedone, come il supereroe di Gotham City, sia una maschera che diversi interpreti possono indossare. Ed è per questo che, con il massimo rispetto, anche lui l'ha fatta propria nella serie che debutta proprio oggi, lunedì 2 dicembre, su Sky e in streaming su NOW (quattro episodi lunghi circa 90 minuti l'uno, disponibili uno a settimana). Abbiamo incontrato l'attore che si è lasciato alle spalle il ruolo di Genny Savastano di Gomorra - La serie insieme alle co-star Fabio Balsamo (Pesci piccoli) e (Silvia D'Amico, A casa tutti bene - La serie) e con loro abbiamo parlato del nuovo Piedone, dei motivi per cui piacerà anche ai fan di quello vecchio e delle lezioni di napoletano che ci regala questa serie. Come la parola "appucundria" di cui è sano portatore proprio Vincenzo Palmieri, il personaggio interpretato da Salvatore Esposito. Molto più di una malinconia, un atteggiamento verso la vita. Come spiegarla a chi napoletano non è? Ci pensa Fabio Balsamo nella video intervista che vedete qui sotto.

Piedone - Uno sbirro a Napoli: La nostra video intervista a Fabio Balsamo, Salvatore Esposito e Silvia D'amico - HD

Piedone - Uno sbirro a Napoli: La trama e il cast

Piedone - Uno sbirro a Napoli segue l'ispettore Palmieri che torna a Napoli e deve chiudere i conti con il suo passato. Allievo del popolare Commissario Rizzo, detto Piedone, dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali sono l’arma migliore per risolvere i casi in una città complessa come la sua. La commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D'Amico), una poliziotta determinata e molto diversa da lui, gli darà decisamente del filo da torcere. Tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, Vincenzo proverà a fare pace con i propri fantasmi in una città che ha sempre qualcosa da insegnare.

Diretta da Alessio Maria Federici, Piedone - Uno sbirro a Napoli è una produzione Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Il soggetto è firmato da Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino e la sceneggiatura da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino.