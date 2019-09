Phoebe Waller-Bridge: L'ideatrice di Fleabag creerà altre serie per Amazon Prime Video

News Serie TV

Siglato un accordo dopo i tre Emmy vinti questa settimana.

È la donna del momento, acclamata in tutto il mondo e premiata pochi giorni fa con tre Emmy per aver scritto, prodotto e interpretato Fleabag, la miglior comedy attualmente in tv. Sulla scia di questo enorme successo, Phoebe Waller-Bridge, anche l'ideatrice del fenomeno televisivo Killing Eve, ha chiarito che non tornerà nei panni di Fleabag, perché la sua storia si è conclusa. Il suo talento istrionico, tuttavia, non andrà sprecato. Infatti, grazie a un accordo raggiunto comprensibilmente a tempo di record con Amazon Studios, Waller-Bridge creerà e produrrà nuovi contenuti tv per il servizio di video in streaming Amazon Prime Video.

"Sono davvero entusiasta di continuare la collaborazione con Amazon", ha dichiarato Waller-Bridge. "Lavorare con il team a Fleabag è stata per me la partnership creativa dei sogni. Mi sono sentita a casa e non vedo l'ora di rimettermi al lavoro!". La presidente di Amazon Studios Jennifer Salke ha aggiunto: "Siamo felici di poter continuare il nostro sodalizio con Phoebe agli Amazon Studios! Come dimostrato dal grande successo che ha avuto agli Emmy questa settimana, è intelligente, brillante, generosa e piena di talento in vari campi - tra cui la scrittura, la recitazione e la produzione. Fleabag è stato un vero regalo per i nostri clienti Prime Video e non vediamo l'ora di vedere le prossime creazioni che verranno dalla sua mente brillante, per intrattenere il nostro pubblico in tutto il mondo".

Domenica scorsa, Waller-Bridge è stata premiata ai 71esimi Primetime Emmy Award per la miglior comedy, la migliore sceneggiatura di una comedy e come miglior attrice protagonista in una comedy. Fleabag ha ricevuto inoltre altri tre Emmy: per la regia, il casting e il picture editing di una comedy, vinti rispettivamente da Harry Bradbeer, Olivia Scott-Webb e Gary Dollner.