Petra: Paola Cortellesi è la detective Petra Delicato nella nuova produzione Sky

Sono iniziate a Genova le riprese di Petra, nuova produzione originale Sky ispirata alla famosa detective di Barcellona Petra Delicato, personaggio nato dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, con la vincitrice del David di Donatello Paola Cortellesi (Nessuno mi può giudicare) nelle vesti di protagonista. Per l'occasione, Sky, che produce lo show con Cattleya e Bartlebyfilm, ne ha diffuso le prime foto ufficiali.

Quattro storie gialle al femminile ispirate dal lavoro della Giménez-Bartlett, il cui primo romanzo, Riti di morte (1996), edito in Italia da Sellerio, ha avuto insieme con i successivi uno straordinario riscontro di pubblico nel nostro Paese, Petra racconta di un'ispettrice della mobile di Genova (Cortellesi), una donna con due matrimoni falliti alle spalle, ritrovarsi catapultata dall'archivio in prima linea a risolvere casi di omicidio e violenza, al fianco del vice ispettore Antonio Monte, un poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni. Quest'ultimo è interpretato da Andrea Pennacchi (Il Paradiso delle Signore), mentre la regia è affidata a Maria Sole Tognazzi, sua prima volta dietro la macchia da presa per una produzione televisiva dopo il grande successo riscosso con il film Passato prossimo, di cui Cortellesi era tra i protagonisti.

"Petra è una donna abile eppure imperfetta, che ha il coraggio di liberarsi dai cliché femminili, fra tutti il bisogno di piacere agli altri. Cerca una via d'uscita e non ha paura di pagarne il prezzo", dichiara Cortellesi in un comunicato. "Amo questo personaggio, creato dalla penna acuta di Alicia Giménez-Bartlett. E sono felice di poterlo interpretare diretta da una regista (e amica) eccezionale come Maria Sole Tognazzi".