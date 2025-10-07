Petra, la terza stagione: la nostra video intervista a Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi e Maria Sole Tognazzi

News Serie TV

Una terza stagione costituita da due episodi dal respiro e la durata di film, due nuove inchieste che aprono scenari inediti anche sulle vite personali di Petra e del suo fidato vice ispettore Antonio Monte. Ne abbiamo parlato in una video intervista con protagonisti e regista, Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi e Maria Sole Tognazzi.

Non sarà un mostro di empatia, ma ormai ha conquistato tanti telespettatori che la amano proprio per la sua scontrosa eleganza, per le birre in tarda notte riflettendo sui casi su cui indaga, insieme al suo fido e martirizzato vice, Antonio Monte. Petra è in arrivo con la terza attesa stagione, che segna anche il ritorno di Paola Cortellesi, in un ruolo a cui è particolarmente affezionata, dopo l'uragano di successo ottenuto con il suo primo film, C'è ancora domani.

Due nuovi episodi dalla lunghezza di un film che rilanciano ulteriormente tematiche e contraddizioni dei personaggi, non avendo paura di osare e magari di non compiacere il pubblico in maniera superficiale, approfondendo le loro vicende personali, insieme ai casi su cui indagano. Per esempio, Petra ormai è andata a convivere con Marco e con i suoi figli. Non sembra facile per lei, abituata alla solitudine della sua casa. Nel cast tornano Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, la moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra, separato con quattro figli che ha cresciuto da solo. Insieme a loro una nuova entrata, Francesco Acquaroli, nel ruolo di Luigi, un poliziotto esperto e brillante che con Petra ha un legame speciale.

Mercoledì 8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW due nuove storie Sky Original dirette da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, prodotte da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM. Sono storie scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.