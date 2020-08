Petra è solo... Petra: Paola Cortellesi presenta in due video la protagonista della nuova serie Sky Original

News Serie TV

Appuntamento su Sky Cinema e in streaming su NOW TV dal 14 settembre.

Lontana da ogni tipo di stereotipo o cliché, la detective Petra Delicato è la protagonista di Petra, una nuova serie Sky Original, in onda su Sky Cinema e in streaming su NOW TV dal 14 settembre, basata sull'omonimo personaggio nato dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. A darle vita è l'attrice italiana Paola Cortellesi, che della "sua" Petra, ispettrice della mobile di Genova, parla in un paio di promo, con una sottile ironia che è uno dei segni distintivi della produzione, presentano questo personaggio con il quale la parola "solita" non ha nulla da spartire.



Petra: Spot TV: Petra: Spot TV della nuova Serie Sky con Paola Cortellesi - HD





Chi è Petra, la protagonista della nuova serie Sky Original?

Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi e alla continua ricerca del suo posto nel mondo, Petra si ritrova catapultata dall'archivio in prima linea, a risolvere casi di omicidio e di violenza con il vice ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi, 1994, Don Matteo), un poliziotto vecchio stampo prossimo al pensionamento, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni. Grazie a questo nuovo incarico che la porta ad affrontare nuove sfide, Petra si rimette in gioco non solo professionalmente. La sua franchezza, i suoi modi diretti e spesso risoluti, la sua ironia pungente e sagace caratterizzano anche il rapporto con il collega Monte, con il quale, nonostante le numerose differenze caratteriali, costruisce una solida affinità professionale oltre che una sincera amicizia.

Mentre la voce di Paola Cortellesi narra alcuni luoghi comuni sulle donne e non solo, le clip, che altro non sono sequenze della serie, li smentiscono punto per punto: "Petra è l'angelo del focolare, è una che sa stare zitta al suo posto", la sentiamo dire mentre vediamo l'ispettrice rispondere in malo modo a una giornalista insistente. E ancora: "Petra è una dai modi garbati, è una che sa quando bisogna stare un passo indietro", quando invece non si fa problemi a rispondere sarcasticamente al suo superiore. Oppure: "Petra è una donna da sposare", anche se la sentiamo dire al suo vice che dei suoi due mariti si era già pentita al momento del sì. In sostanza - continua Cortellesi - "Petra non è una serie di luoghi comuni, no. È solo... Petra", un personaggio solo apparentemente duro e scontroso, ma pieno di umanità e nel quale ciascuno di noi, a suo modo, potrà ritrovare qualcosa di sé.

Prodotta da Cattleya in associazione con Bartlebyfilm e diretta dalla pluripremiata Maria Sole Tognazzi, per la prima volta impegnata in una produzione televisiva, Petra si compone di quattro storie scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia e Enrico Audenino. La serie riunisce Cortellesi con Tognazzi, dalla quale è stata diretta in Passato prossimo del 2003.