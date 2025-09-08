Petra con Paola Cortellesi: Data e trailer ufficiale della stagione 3 su Sky e in streaming su NOW

News Serie TV

Torna su Sky Cinema e in streaming su NOW la serie con Paola Cortellesi nei panni dell'ispettrice della mobile di Genova Petra Delicato. Ecco il trailer ufficiale!

L'attesa sta per finire, finalmente: la terza stagione di Petra, il crime drama italiano ispirato dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett incentrati su Petra Delicato e con protagonista Paola Cortellesi, andrà in onda in esclusiva su Sky Cinema e sarà disponibile in streaming solo su NOW mercoledì 8 e 15 ottobre con due nuove storie, entrambe dirette da Maria Sole Tognazzi. E in occasione dell'annuncio ne è stato diffuso il trailer ufficiale.

Petra: Le due nuove storie della stagione 3

Basata sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa, la terza stagione porterà sugli schermi una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Tuttavia, le novità della sua vita privata non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come ispettrice di polizia a Genova. Prima un omicidio con furto di reliquia all'interno di un convento, poi l'assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, porteranno Petra e il suo inseparabile viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi) a mettersi alla prova ancora una volta.

Tra nuovi incontri, trasferte professionali e vecchie conoscenze, Petra si ritroverà a interrogarsi sul suo futuro e su quale potrebbe essere la prossima tappa della sua personalissima ricerca della felicità. Nel cast ritroveremo anche Manuela Mandracchia nei panni di Beatrice, la moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l'ironico e irriverente fidanzato di Petra, separato con quattro figli che ha cresciuto da solo. New entry, Francesco Acquaroli (Rocco Schiavone, The Twisted Tale of Amanda Knox) nel ruolo di Luigi, un poliziotto esperto e brillante che con Petra ha un legame speciale, un rapporto che affonda le radici in un passato lontano ma ancora vividissimo.