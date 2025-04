Pesci Piccoli: La data d'uscita della seconda stagione e un'anteprima al Comicon di Napoli

News Serie TV

I The Jackal torneranno a giugno su Prime Video con la seconda stagione della comedy Pesci Piccoli: il poster, la data e tutte le anticipazioni in attesa dell'anteprima al Comicon.

Si torna tra le scrivanie dell'agenzia di comunicazione più folle e originale del piccolo schermo. Prime Video ha annunciato la data d'uscita e svelato il poster ufficiale della seconda stagione di Pesci Piccoli, la comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal. Per l'occasione ha fissato anche un appuntamento imperdibile per i fan: venerdì 2 maggio 2025 presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare, durante il Comicon di Napoli, il pubblico potrà godersi un'anteprima dei nuovi episodi e incontrare i protagonisti della serie Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru e Martina Tinnirello, oltre al regista Francesco Ebbasta, che firma anche la sceneggiatura. Prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, la seconda stagione di Pesci Piccoli sarà disponibile con i suoi otto episodi in esclusiva su Prime Video in Italia dal 13 giugno.

Pesci Piccoli 2: La trama e le anticipazioni della seconda stagione

Nella seconda stagione, Pesci Piccoli continua a seguire le piccole e grandi avventure quotidiane di una piccola agenzia di comunicazione social tra brand provinciali molto sottovalutati e influencer improvvisati. La manager Greta (Martina Tinnirello) spinge l'azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sulla sua carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione di Pesci Piccoli - si legge nella sinossi ufficiale - si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti.

La serie è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati, e diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana.