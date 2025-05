Pesci piccoli: Il trailer ufficiale della seconda stagione della comedy dei The Jackal

News Serie TV

In attesa del debutto il 13 giugno, la seconda stagione della comedy italiana dei The Jackal Pesci piccoli si mostra nel trailer ufficiale.

Presentato in anteprima al pubblico del COMICON Napoli lo scorso fine settimana, durante un panel sold out alla presenza dei protagonisti Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, insieme il gruppo comico nato proprio nella città partenopea The Jackal, e Martina Tinnirello, il trailer ufficiale dell'attesissima seconda stagione della comedy italiana Pesci piccoli è ora disponibile per tutti in attesa del debutto in streaming su Prime Video il 13 giugno.

Trailer Ufficiale: Stagione 2 - il trailer ufficiale della serie di The Jackal - HD

Pesci piccoli: Cosa ci aspetta nella seconda stagione?

L'anteprima ci riporta nel mondo della stravagante, piccola e sgangherata agenzia pubblicitaria al centro delle vicende della serie, offrendo un'anticipazione delle sfide - più o meno grandi - che i protagonisti si troveranno a dover affrontare e rivelando alcune delle guest star dei nuovi 8 episodi, incluse Beppe Vessicchio in una veste inedita e l'ex star della Melevisione Danilo Bertazzi. "Riusciranno Ciro, Fabio, Aurora e Fru, sotto la guida di Greta, a far sopravvivere le loro idee e la creatività a dispetto di una realtà sempre più popolata da influencer?", domanda la sinossi ufficiale.

Le anticipazioni dicono che Greta (Tinnirello) spingerà l'azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supererà un addio e si concentrerà sulla sua carriera. Fru e Ciro, invece, affronteranno i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione di Pesci piccoli si immergerà così nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i Millennial sono cresciuti. Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan firmano nuovamente le sceneggiature con Alessandro Bosi e Mary Brugiati. Ebbasta n'è anche regista con Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana.