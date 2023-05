Pesci piccoli: Ecco il poster ufficiale della serie con The Jackal

News Serie TV

Appuntamento su Prime Video con i 6 episodi della comedy l'8 giugno.

In attesa del debutto, fissato per l'8 giugno, Prime Video svela il poster ufficiale di Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la prima serie tv prodotta, ideata e interpretata da The Jackal. "Ufficiale" ma non l'unico, perché il servizio streaming e l'amato gruppo comico napoletano hanno pensato di coinvolgere i fan in una curiosa iniziativa dalla quale ne verranno fuori degli altri. Ma andiamo con ordine.

Pesci piccoli: Cosa racconta la serie tv con The Jackal

Creata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, con il primo dei due anche regista, la comedy sul posto di lavoro Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, della quale Prime Video ha ordinato 6 episodi, ci porta in una piccola agenzia di comunicazione social dove gli amici e colleghi Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono immersi nel suo sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo.

L'arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porta un'ondata di novità nell'agenzia, finendo con l'insegnare loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti. Nel cast Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, affiancati da Martina Tinnirello. Herbert Ballerina, Achille Lauro, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario 'Il Ginnasio' Terrone sono invece le guest star.

Pesci piccoli: Spazio alla fantasia!

In occasione del lancio del poster, Prime Video e The Jackal invitano il pubblico e i fan a inventare delle locandine "alternative" a quella ufficiale. Per farlo, basterà descrivere la propria idea nei commenti a questo post Instagram. The Jackal, questa è la promessa, realizzerà le proposte più folli.