Perry Mason: Il trailer ufficiale della miniserie HBO con Matthew Rhys

Il crime drama debutterà negli Stati Uniti il 21 giugno.

Perry Mason è un tormentato Matthew Rhys nel trailer ufficiale dell'omonima miniserie in arrivo su HBO il prossimo 21 giugno. Il vincitore dell'Emmy vestirà i panni del famoso avvocato creato dallo scrittore Erle Stanley Gardner e sarà impegnato nella risoluzione di uno dei casi più difficili della sua carriera: il rapimento e l'uccisione di un bambino in fasce.





Perry Mason: La trama della miniserie di HBO

Scritta da Rolin Jones (The Exorcist) e Ron Fitzgerald (Westworld), la miniserie segue Perry Mason nella Los Angeles del 1931, una città in forte ascesa grazie al petrolio, ai Giochi Olimpici e al cinema mentre il resto degli Stati Uniti fa ancora i conti con le conseguenze della Grande Depressione. Secondo la descrizione ufficiale della rete, "Quando il caso del decennio bussa alla sua porta, la ricerca incessante della verità di Mason rivela una città frammentata e, forse, un percorso di redenzione per se stesso". Nella clip, il medico legale dice al protagonista: "Preparati, sarà la cosa peggiore che tu abbia mai visto" e, sebbene Mason controbatta: "Che ne sai di cosa ho visto?", rimane basito di fronte al corpo esanime di un bambino.

Il cast stellare

La miniserie coinvolge Robert Downey Jr. come produttore esecutivo e, oltre a Matthew Rhys, può vantare attori di tutto rispetto: Tatiana Maslany nei panni dell'ardente predicatrice Suor Alice, John Lithgow in quelli di E.B. Jonathan, un avvocato e occasionalmente il datore di lavoro di Mason e Shea Whigham (Homecoming) che è il fedele partner di Mason. Il resto del notevole cast include Robert Patrick (Scorpion), Chris Chalk (Gotham), Nate Corddry (Mom), Veronica Falcon (Regina del Sud), Jefferson Mays (I Am the Night), Gayle Rankin (GLOW), Lili Taylor (American Crime), Juliet Rylance (McMafia), Andrew Howard (The Oath), Eric Lange (Narcos), Stephen Root (Barry) e Justin Kirk (Weeds).