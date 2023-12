Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Debutto record per la nuova serie tv di Disney+

News Serie TV

Basato sui romanzi fantasy di Rick Riordan, il nuovo adattamento ha accumulato oltre 13 milioni di visualizzazioni globali nei primi sei giorni di disponibilità.

La fine dell'anno sta regalando soddisfazioni alle piattaforme streaming. Dopo i primi ottimi numeri della stagione 2 di Reacher, la premiere più vista del 2023 su Prime Video, anche Disney+ ha avuto il suo grande botto. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, nuovo adattamento - questa volta televisivo - dell'omonima saga fantasy scritta da Rick Riordan, ha messo a segno il miglior debutto di tutti i tempi per una produzione Disney Branded Television, accumulando con il suo primo episodio 13,3 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo su Disney+ e Hulu nei suoi primi sei giorni di disponibilità.

Il successo di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Secondo Disney, quello di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è stato anche uno dei cinque migliori debutti del 2023 sulla piattaforma streaming, e si aggiunge a quelli di Piccoli brividi, della seconda stagione di Nuovo Santa Clause cercasi, delle nuove serie animate Kiff e SuperKitties, e dei nuovi episodi della serie animata Bluey. Per fare un paragone con altre produzioni arrivate quest'anno su Disney+, quelle Marvel in particolare, tra le più seguite, Ahsoka aveva accumulato 14 milioni di visualizzazioni globali nei suoi primi sei giorni, mentre la premiere della seconda stagione di Loki ne aveva accumulati 10,9 milioni in tre giorni.

In streaming ogni venerdì con un nuovo episodio, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo segue l'omonimo personaggio (interpretato dall'attore di The Adam Project Walker Scobell), un moderno semidio dodicenne che trasforma le sue difficoltà d'apprendimento e i problemi scolastici in veri e propri poteri soprannaturali quando gli viene affidata la missione di ritrovare la Folgore, rubata a Zeus. Fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, Percy deve viaggiare attraverso l'America per restituire il fulmine di Zeus e impedire una guerra. Con l'aiuto dei suoi compagni d'avventura - Annabeth (Leah Sava Jeffries, Empire) e Grover (Aryan Simhadri, Just Roll with It), il viaggio di Percy lo condurrà più vicino alle risposte che sta cercando: come inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto e scoprire chi è destinato a essere.