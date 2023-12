La stagione 2 di Reacher è già la più vista del 2023 su Prime Video

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv con Alan Ritchson sono in streaming su Prime Video ogni venerdì.

C'è voluto meno di una settimana, a Reacher, per infrangere tutti i record di Prime Video in questo 2023 ormai alle battute finali. I primi tre episodi della seconda stagione della serie d'azione basata sui romanzi di Lee Child, sul servizio streaming dal 15 dicembre, sono stati fruiti da un gran numero di abbonati: oltre il 50% in più dell'intero pubblico della prima stagione nei soli primi tre giorni di disponibilità. Ed è solo uno dei grandi risultati collezionati dall'adattamento.



Reacher: Numeri record per la stagione 2

In poche ore, Reacher si è imposta come il titolo più visto dell'anno su Prime Video in termini di spettatori totali. Il thriller con Alan Ritchson nei panni dell'ex investigatore militare dell'esercito americano Jack Reacher, disponibile in 180 paesi, ha battuto qualsiasi altra serie tv o film a livello globale. Per Amazon si tratta inoltre della premiere più vista nel primo weekend di disponibilità dall'uscita de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nel settembre del 2022.

La stagione 2 di Reacher, la cui programmazione proseguirà ogni venerdì con un nuovo episodio fino al 19 gennaio, si basa sul romanzo di Child Vendetta a freddo. Quando il massiccio e forzuto protagonista riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell'Esercito, l'Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno dopo l'altro, si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d'elezione, per investigare. I nuovi episodi hanno ottenuto una valutazione di 80/centesimi su Metacritic (96% su Rotten Tomatoes), e Amazon era evidentemente così sicura di questo successo di pubblico e critica da aver ordinato la produzione di un ulteriore, terzo ciclo di episodi due settimane prima del debutto del secondo.