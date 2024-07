Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo arruola Daniel Diemer per uno dei ruoli più amati dai fan

News Serie TV

Durante il panel dedicato alla serie al Comic-Con di San Diego, l'autore e co-creatore Rick Riordan ha annunciato che nella seconda stagione Daniel Diemer si unirà al cast interpretando un personaggio molto atteso: ecco tutte le novità.

Nella seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo arriva un personaggio che i fan dei libri di Rick Riordan attendevano con impazienza. E per giunta interpretato da un attore che il pubblico dei più giovani ama particolarmente, Daniel Diemer. Quest'ultimo interpreterà l'adorabile Ciclope Tyson, fratellastro di Percy (Walker Scobell) recitando a tempo pieno nella srie. La notizia del coinvolgimento della star - famosa soprattutto per il film romantico di Netflix L'altra metà - è stata condivisa dallo stesso autore e co-creatore della serie Rick Riordan, in collegamento durante il panel dedicato al titolo di Disney+ al Comic-Con di San Diego.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2: Daniel Diemer sarà il Ciclope Tyson

Riordan ha dato il benvenuto a Diemer nell'universo della serie fantasy dicendo: "L'entusiasmo e il talento di Daniel Diemer conferiscono a Tyson una dimensione completamente nuova, e sarà incredibile vederlo nella seconda stagione. Non vedo l'ora che lo incontriate e che gli diate il benvenuto".

Diemer, che di recente abbiamo visto anche nella miniserie Under the Bridge (anche questa disponibile su Disney+) ha inviato a sua volta un videomessagio e si è rivolto ai fan dicendo: "Sono emozionato e onorato di entrare nello straordinario universo di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Sono un fan dei libri da quando avevo 10 anni, ed è un sogno che si avvera farne parte e imbarcarsi in un'avventura così emozionante con un cast e una troupe così talentuosi e, naturalmente, fan appassionati. Non vedo l'ora di dare vita a Tyson e di condividere il suo viaggio con tutti voi".

Le anticipazioni della seconda stagione e il personaggio di Tyson

Ma chi è Tyson? Per chi avesse poca familiarità con i libri, Tyson è un giovane Ciclope cresciuto da solo per strada che trova difficile sopravvivere nel mondo degli umani. Timido e impacciato, ma con un cuore grande, Tyson scopre presto che Poseidone è suo padre, il che significa che Percy Jackson è il suo fratellastro... e che quindi potrebbe aver finalmente trovato una casa. Il secondo capitolo della serie di Disney+ seguirà Percy Jackson (Walker Scobell), Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) e Grover Underwood (Aryan Simhadri) mentre intraprendono una nuova avventura basata su Il mare dei mostri, il secondo libro della saga di Rick Riordan.

Nella nuova stagione, Percy Jackson torna al Campo Mezzosangue un anno dopo per scoprire che il suo mondo è capovolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un Ciclope per fratello, Grover è scomparso e il campo è sotto assedio da parte delle forze di Crono. Il viaggio di Percy per sistemare le cose lo porterà fuori dalla mappa nel mortale Mare dei Mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone. Le riprese della seconda stagione inizieranno la prossima settimana a Vancouver e la serie tornerà con i nuovi episodi in streaming prossimamente.

Foto: Disney/Eric Milner