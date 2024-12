Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2: Rosemarie DeWitt sarà la maga Circe, Aleks Paunovic il ciclope Polifemo

News Serie TV

I due attori sono tra le guest star della seconda stagione della serie di Disney+ insieme a Beatrice Kitsos e Kevin Chacon.

Continua ad allargarsi il cast della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo con nuove e interessanti guest star. The Hollywood Reporter svela che hanno firmato per apparire nei nuovi episodi della serie di Disney+ gli attori Rosemarie DeWitt (The Boys, Mad Men), Aleks Paunovic (Snowpiercer, Van Helsing), Beatrice Kitsos (iZombie) e Kevin Chacon (Jessica Jones), questi ultimi due per ricoprire ruoli ricorrenti. In particolare DeWitt e Paunovic interpreteranno come gues star due noti personaggi della mitologia greca, presenti anche nel romanzo Il Mare dei Mostri, il secondo libro del franchise di Rick Riordan su cui questa stagione si baserà: C.C. (che, come sanno i lettori non è altro che la celebre maga Circe) e il ciclope Polifemo.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2: I ruoli delle nuove aggiunte al cast

La CC di DeWitt è descritta come guru New Age stilosa e composta che Percy (Walker Scobell) e Annabeth (Leah Sava Jeffries) incontrano nella loro ricerca del Vello d'oro. Trasmette calore ed empatia, ma i lettori del libro sanno bene che nasconde dei segreti. Polifemo è un antico ciclope che fu accecato da Odisseo molto tempo prima e che ora si prende cura degli animali e custodisce gelosamente il Vello d'oro sulla sua isola tutta sua. Kitsos interpreterà Alison Simms, un personaggio che non compare nei libri di Rick Riordan. Anche lei un semidio, ha frequentato il Campo Mezzosangue e vive nel mondo degli uomini, pur credendo nel mondo promesso da Kronos e si schiera con Luke (Charlie Bushnell). Chacon interpreterà Chris Rodriguez, semidio che come Luke è figlio di Hermes e fa parte del suo gruppo (attenzione: in alcuni episodi della prima stagione il personaggio era interpretato da un altro attore, Andrew Alvarez).

Le new entry raggiungono i molti nomi già annunciati in precedenza Daniel Diemer (Tyson), Tamara Smart (Thalia), Andra Day (Athena), Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho(le Sorelle Grigie). Dalle notizie precedenti sappiamo anche che Courtney B. Vance ha firmato per interpretare Zeus, subentrando al compianto Lance Reddick. Scobell, Jeffries, Bushnell, Aryan Simhadri e Dior Goodjohn riprenderanno i loro ruoli della prima stagione.

La trama e le anticipazioni della seconda stagione

I prossimi episodi di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la cui uscita è prevista per il 2025 su Disney+, si baseranno su Il Mare dei Mostri. Percy Jackson torna al Campo Mezzosangue un anno dopo per scoprire che il mondo che conosceva non è più lo stesso. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un Ciclope per fratello, Grover è scomparso e il campo è sotto assedio da parte delle forze di Crono. "Il viaggio di Percy per sistemare le cose lo porterà fuori dalla mappa e nel mortale Mare dei Mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone", avverte Disney+.