Percy Jackson: Disney+ ordina ufficialmente la serie tv tratta dai libri di Rick Riordan

Nel progetto, in cantiere da oltre due anni, sono coinvolti lo stesso autore, Jon Steinberg e il regista de La misteriosa accademia dei giovani geni James Bobin.

È ufficiale: il semidio adolescente Percy Jackson, nato dalla penna di Rick Riordan, è pronto a nuove avventure su Disney+. Il servizio di video in streaming ha ordinato ufficialmente la serie Percy Jackson and the Olympians, un nuovo adattamento dell'amata saga fantasy che ha appassionato milioni di giovani lettori in tutto il mondo. L'annuncio ufficiale, che arriva quasi due anni dopo la notizia dello sviluppo della serie tv a Disney+ e ben oltre due anni dopo le prime indiscrezioni, è stato affidato allo stesso Rick Riordan che in un video si è rivolto direttamente ai fan.





La trama di Percy Jackson and the Olympians e l'annuncio di Rick Riordan

Dopo una lunga attesa, Rick Riordan ha fatto sapere che la nuova serie arriverà prossimamente su Disney+ e ha confermato che lui stesso sarà coinvolto come autore e produttore esecutivo. Lo scrittore scriverà infatti l'episodio pilota insieme a Jon Steinberg (Black Sails), mentre il regista sarà James Bobin che per Disney+ ha diretto anche La misteriosa accademia dei giovani geni. Inoltre nel progetto è coinvolto come produttore esecutivo anche l'ex presidente di Touchstone Television Bert Salke, il primo ad aver sviluppato questo nuovo adattamento.

Non sappiamo ancora molto sulla trama ufficiale della serie live-action ma, stando alle prime informazioni, dovrebbe seguire la trama del primo romanzo della saga, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini. Si concentrerà infatti su Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo. Al momento non si sa nulla sul cast (immaginiamo che il ruolo del nuovo Percy Jackson sia molto ambito, quindi teniamo gli occhi aperti).

Percy Jackson: La nuova serie sarà molto diversa dai film

In precedenza, Rick Riordan aveva rassicurato i fan assicurando che la serie tv sarà molto più fedele al materiale originale, cioè ai libri. Come è noto, infatti, la saga è stata già adattata in due film, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini del 2010 e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri del 2013 con Logan Lerman nei panni del protagonista. I due film non erano stati accolti in modo favorevole né dai fan né dalla critica, soprattutto perché, a detta dei lettori, si erano discostati troppo dai romanzi di Rick Riordan.

Anche Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha sottolineato l'impegno dei team creativo nel portare sullo schermo una storia di cui i lettori siano soddisfatti. "Con Rick Riordan, Jon Steinberg e Dan Shotz alla guida del nostro team creativo, siamo impegnati a creare una serie tv avvincente degna degli eroici personaggi mitologici di cui milioni di lettori di Percy Jackson sanno che vale la pena prendersi cura, e siamo ansiosi di portare al pubblico di Disney+ storie fedeli al franchise di successo e ricche di suspense, umorismo, sorpresa e mistero", ha fatto sapere in un comunicato.