Percy Jackson and the Olympians: La prima foto dei protagonisti sul set

La serie originale di Disney+, scritta da Rick Riordan in persona, arriverà prossimamente sul servizio di video in streaming.

Per festeggiare il compleanno di Percy Jackson, il semidio adolescente nato dalla penna di Rick Riordan e che sarà protagonista della serie Percy Jackson and the Olympians in arrivo prossimamente su Disney+, il servizio di video in streaming ha condiviso la prima foto del cast principale scattata direttamente sul set. Guardate i tre protagonisti Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri rispettivamente nei panni di Percy, Annabeth e Grover.

Buon compleanno Percy Jackson!

"È un giorno molto speciale, semidei", si legge nel tweet condiviso dall'account ufficiale della serie. “Buon compleanno, #PercyJackson! Festeggiamo con un regalo solo per voi”. La foto, scattata sul set in Canada dove le riprese sono attualmente in corso, mostra Scobell, Jeffries e Simhadri che sorridono e si abbracciano mentre sono in piedi in una foresta. Anche l'autore Rick Riordan ha fatto gli auguri al suo beniamino condividendo la stessa foto sul suo blog e scrivendo: "Ogni giorno portano tutta la loro energia sul set, lavorano duramente per rendere questo show il migliore di sempre, ma sembra anche che si divertano, il che è fantastico da vedere! È un vero privilegio vederli lavorare ogni giorno".

It's a very special day, demigods ⚡️ Happy Birthday, #PercyJackson!



We're celebrating with a gift just for you... #PercyPreview pic.twitter.com/FjFrXxSSKJ — Percy Jackson (@PercySeries) August 18, 2022

La trama di Percy Jackson and the Olympians

Percy Jackson and the Olympians, che arriva dopo due film che i fan della saga di Riordan ha giudicato all'unisono deludenti, segue Percy Jackson, un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici, Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo. La serie promette di essere molto più fedele al materiale di partenza (l'autore dei libri Rick Riordan e Jon Steinberg sono gli sceneggiatori dell'episodio pilota e James Bobin è il regista) in modo da riparare ai "torti" dei film. "La cosa bella di rivisitare questa storia, quasi 20 anni dopo che l'ho scritta per la prima volta, è che posso rispondere ad alcune delle domande che i fan mi hanno posto nel corso degli anni: 'Cosa significa?' "Perché succede così?" "Cosa accadrebbe se...?" È stato davvero soddisfacente e divertente", ha scritto qualche tempo fa Riordan sul suo blog.

Il cast

Oltre ai tre protagonisti citati sopra, il cast della serie comprende Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Virginia Kull, Glynn Turman e Timm Sharp. Ricopriranno due ruoli ricorrenti, inoltre, Dior Goodjohn (Head of the Class) e Charlie Bushnell (Elena, diventerò presidente) mentre Olivea Morton ha firmato per un ruolo da guest star.