Perché non l'hanno chiesto a Evans?: Il trailer italiano della miniserie dal racconto di Agatha Christie

Attesa su Sky e in streaming su NOW dal 25 giugno, la serie è scritta e prodotta da Hugh Laurie e può contare su un cast stellare con Will Poulter, Lucy Boynton ed Emma Thompson.

Gli amanti del mistero in salsa british non possono proprio perdere Perché non l'hanno chiesto a Evans?, la miniserie tratta dall'omonimo racconto del 1934 della regina del giallo, Agatha Christie (in Italia pubblicato con il titolo Ritratto di Ignota). L'adattamento tv, composto da tre episodi e scritto dall'ex Dr. House Hugh Laurie che è anche regista e produttore esecutivo, debutterà su Sky e in streaming su NOW il prossimo 25 giugno. Ecco il trailer ufficiale italiano.





La trama di Perché non l'hanno chiesto a Evans?

La miniserie segue gli amici Bobby e Frankie (Will Poulter di Black Mirror e Lucy Boynton di The Politician) mentre affrontano un pericoloso viaggio dal Galles all’Inghilterra nel tentativo di dare una risposta alla domanda: “Perché non l’hanno chiesto a Evans?”, le ultime misteriose parole dette a Bobby da un uomo in fin di vita in cui si era imbattuto per caso su una spiaggia della costa settentrionale del Galles. Bobby è l'unico testimone e ha trovato l'uomo mentre era in compagnia di Frankie, amica d’infanzia rincontrata dopo dieci anni. I due amici, armati di curiosità e guidati da una foto ritrovata da Bobby in tasca al morto, decidono di intraprendere un rischioso viaggio in Inghilterra, con un unico obiettivo: scoprire cosa si cela dietro quella criptica domanda. Così facendo, però, si ritroveranno faccia a faccia con un pericoloso assassino.

Il cast stellare

Recitano nella serie anche Conleth Hill (il Lord Varys de Il Trono di Spade) nei panni del Dr. Alwyn Thomas, Emma Thompson (Years and Years) e Jim Broadbent (Bridget Jones) in quelli di Lady e Lord Marcham. Completano il cast lo stesso Hugh Laurie, Maeve Dermody, Daniel Ings, Jonathan Jules, Alistair Petrie, Nicholas Asbury, Morwenna Banks, Richard Dixon, Benedict Wolf, Nia Trussler Jones e Christian Patterson.