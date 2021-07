Per l'ideatore di Bridgerton le 12 nomination agli Emmy ripudiano la convinzione che i racconti rosa siano "robetta trash"

News Serie TV

La serie in costume di Netflix è stata nominata come miglior drama e per la migliore interpretazione di un attore protagonista con Regé-Jean Page.

C'è un uso indiscriminato del termine "trash"? Nell'ambito del dibattito che ruota attorno alle serie tv, probabilmente sì se arriva a tirare in ballo un'istituzione come quella degli Emmy e un talento del calibro di Chris Van Dusen, che nel corso degli anni ha contribuito alla realizzazione di cult del piccolo schermo come Grey's Anatomy e Scandal. Ora dietro le quinte di Bridgerton, uno dei successi più recenti di Netflix, lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha commentato le 12 nomination ottenute dalla serie in costume ai 73esimi Primetime Emmy Awards, anche come miglior serie drammatica, lamentando una certa insofferenza rispetto all'accostamento inopportuno tra i racconti rosa, siano essi oggetto di un libro o di una serie tv, spesso di entrambi, e l'espressione "trash".

Bridgerton nominata a 12 Emmy: La reazione dell'ideatore

"Credo che neppure la stessa Lady Whistledown avrebbe le parole giuste per esprimere la meraviglia di questo momento", ha esordito Van Dusen sulle pagine online di Entertainment Weekly. "È una cosa gigantesca. Vuol dire così tanto per noi e siamo tutti fuori di noi per la contentezza". Basata sui romanzi rosa di Julia Quinn, un enorme successo editoriale, Bridgerton racconta le disavventure di una numerosa famiglia alle prese con il competitivo "mercato" matrimoniale londinese nell'età della Reggenza. La serie, come i romanzi della Quinn, sono stati liquidati da alcuni (più di qualcuno, in realtà) come "trash" o "mommy-porn" (sottogenere di narrativa erotica imperniato su fantasie e pratiche sessuali sadomasochistiche della protagonista femminile). Van Dusen spera ora che queste nomination siano un fermo disconoscimento di simili opinioni.

"Là fuori c'è un'opinione sbagliata secondo cui i romanzi rosa siano robetta trash o che non possano essere scritti in modo intelligente, e questo non è sicuramente ciò che ho constatato. Sicuramente non è vero per i libri di Bridgerton. Quindi, spero che queste nomination servano un po' a ripudiare questa convinzione". In aggiunta alla candidatura come miglior serie drammatica, Bridgerton è stata nominata per la migliore interpretazione di un attore protagonista, di Regé-Jean Page, che ha scelto incredibilmente di non tornare nella stagione 2, per la migliore interpretazione di una voce fuori campo, di Julie Andrews, e la migliore regia, oltre a diverse candidature a premi tecnici, incluse per i migliori costumi, le migliori acconciature e la migliore fotografia.

"Ho trovato tutto ciò fantastico, straordinario e un po' surreale", ha continuato Van Dusen. "Sono così onorato e, soprattutto, orgoglioso di questo cast, di questa troupe, e sapere delle nomination mi ha riempito di un'enorme gratitudine". E riferendosi specificatamente alla nomination di Page ha aggiunto: "Ci siamo sentiti e sono davvero felice ed emozionato per lui. È stato un tale privilegio lavorare con Regé nella prima stagione - è il nostro duca e sarà sempre il nostro duca. So che è destinato a continuare ad affascinare il mondo in modi davvero incredibili e spero di avere la fortuna di lavorare di nuovo con lui".