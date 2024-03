Per Doctor Who tutto è possibile nel trailer ufficiale della stagione 14

News Serie TV

I nuovi episodi della longeva serie di fantascienza, con protagonisti Ncuti Gatwa e Millie Gibson, arriveranno su Disney+ a partire dal 10 maggio.

La prossima stagione di Doctor Who, con il Dottore che farà incursione nei favolosi anni '60, in quelli dell'età della Reggenza di Bridgerton e addirittura nell'era dei dinosauri, potrebbe essere davvero la più folle di tutte. Lo possiamo intuire guardando il trailer ufficiale della stagione 14 appena diffuso da Disney+ . In Italia - e in generale a livello internazionale fuori dal Regno Unito - i nuovi episodi della longeva serie di fantascienza arriveranno su Disney+ a partire dal 10 maggio. Si inizia con una premiere doppia, composta da due episodi, e si prosegue con un nuovo episodio ogni venerdì.

Doctor Who 14: La trama e le anticipazioni

Nella stagione 14 vedremo in azione, dopo averli conosciuti nello scorso speciale natalizio, il nuovo Dottore che ha il volto della star di Sex Education Ncuti Gatwa e la sua compagna Ruby Sunday (Millie Gibson) Torna, dopo gli speciali per il 60° anniversario e natalizio, uno degli showrunner storici della serie, Russell T Davies. Quest'ultimo, tramite un comunicato, aveva commentato: "Finalmente, è per me un grande piacere dare inizio a una nuova stagione delle avventure del Dottore e di Ruby insieme. Mostri! Inseguimenti! Cattivi! Misteri! E un segreto terrificante che abbraccia il tempo e lo spazio da decenni. Non perdetene neppure un secondo".

Il trailer mostra molte delle situazioni in cui si troveranno il Dottore e Ruby e ci fa vedere per la prima volta la temibile Duchessa interpretata da Indira Varma, veterana de Il Trono di Spade. Svela poi un cameo dell'attrice britannica Callie Cook, oltre a farci capire che ancora una volta l'universo è il pericolo e il Dottore deve cercare di scongiurare il peggio. Basterà uno schiocco di dita?

Il cast e tutte le guest star della prossima stagione

Come sempre, la serie ospiterà diverse importanti star anche nei prossimi episodi. Tra gli ospiti già annunciati in precedenza ci sono Aneurin Barnard nei panni di “Roger ap Gwilliam”, Anita Dobson di nuovo nei panni di Mrs. Flood, Yasmin Finney (Heartstopper) di nuovo nei panni di Rose Noble, Michelle Greenidge e Angela Wynter (EastEnders) tornano nei panni di Carla e Cherry Sunday, Jonathan Groff (Mindhunter) in un ruolo misterioso, Bonnie Langford (EastEnders) torna nei panni di Melanie Bush, Genesis Lynea (Vitatum) in un ruolo misterioso, Jemma Redgrave di nuovo nei panni di Kate Lethbridge-Stewart, Lenny Rush (Dodger) nel ruolo di “Morris” la suddetta Indira Varma (Il Trono di Spade) nel ruolo della terribile Duchessa.

