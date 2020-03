Penny Dreadful: City of Angels, il trailer ufficiale porta l'inferno in terra

News Serie TV

La nuova serie horror di John Logan debutterà negli Stati Uniti il 26 aprile.

È una battaglia tra bene e male quella che va in scena nel trailer ufficiale di Penny Dreadful: City of Angels, la nuova serie horror di John Logan definita "la discendente spirituale" di Penny Dreadful e in arrivo negli Stati Uniti, su Showtime, il 26 aprile. La nuova clip ci trascina definitivamente in una Los Angeles degli anni '30 in cui infiammano le tensioni sociali tra superstizione e fenomeni soprannaturali.

Il trailer ufficiale

Nel trailer si vede la devastante forza distruttiva di Natalie Dormer nei panni dell'inquietante demone mutaforma Magda decisa a prendersi ciò che vuole mentre incombe la minaccia di una guerra razziale. "Satana è qui! Bambini, non siete al sicuro!", dice una donna devota mentre la voce di Magda annuncia: "Tutta l'umanità ha bisogno di mostrare il mostro che è davvero". Nella clip si vedono anche Rory Kinnear (in un ruolo diverso da quello interpretato in Penny Dreadful) nei panni del Dottor Peter Craft, l'ex star di Fear the Walking Dead Daniel Zovatto e Nathan Lane nei panni dei detective incaricati di placare gli animi in città.

La trama e il cast di Penny Dreadful: City of Angels

Penny Dreadful, City of Angels prende il via con un brutale omicidio che porta il giovane detective Tiago Vega (Zovatto) e il suo partner Lewis Michener (Lane) a indagare a fondo. Ben presto, i due si ritrovano coinvolti in una storia epica che riflette la ricca memoria della città, dalle sue profonde tradizioni alle azioni di spionaggio del Terzo Reich all'ascesa dell'evangelizzazione via radio. Nel cast figurano, tra gli altri, Lorena Izzo nel ruolo di Santa Muerte, Piper Perabo con un ruolo ricorrente, Jessica Garza (The Purge), Adam Rodriguez (CSI: Miami), Amy Madigan (Carnivale) e Santino Barnard (The Kids Are Alright).