Peaky Blinders: Ecco dove sarà girato il film sequel

L'ideatore Steven Knight ha fornito nuovi aggiornamenti sulla pellicola, rivelando anche che la sceneggiatura è stata quasi completata.

L'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight è tornato a parlare del film che nel prossimo futuro darà un seguito alla sua serie di enorme successo incentrata sugli Shelby, una famiglia criminale degli anni '20 ispirata all'omonima banda nata a Birmingham e realmente esistita in quegli anni. In particolare, lo sceneggiatore ha rivelato alla stazione radiofonica inglese Heart FM che la sceneggiatura sta per essere completata e di sapere già dove la pellicola sarà girata.

Peaky Blinders: Il film sarà girato a...

Dopo una lunga gestazione, il film, che seguirà gli eventi della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, andata in onda all'inizio di quest'anno e in Italia disponibile in streaming su Netflix dallo scorso giugno, dovrebbe entrare in produzione "entro 18 mesi", in linea con le stime precedenti. Knight ha detto anche: "Lo gireremo negli studi di Digbeth e in aree esterne di Digbeth a Birmingham. Digbeth e Small Heath sono i luoghi dove i Peaky Blinders hanno realmente gironzolato, quindi è come se Peaky Blinders stesse tornando a casa".

Qualcosa che con la serie di BBC non è sempre avvenuto, girata principalmente nello Yorkshire in base a un accordo con Screen Yorkshire, che ha finanziato la produzione. Knight ha detto inoltre che torneranno molti dei membri del cast e che sta pianificando l'introduzione di "alcuni volti nuovi che si spera siano piuttosto sorprendenti".