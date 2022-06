Peaky Blinders 6, Steven Knight sull'uscita di scena di zia Polly: "Un omaggio a lei e a Helen McCrory"

News Serie TV

L'ideatore di Peaky Blinders spiega come ha gestito l'improvvisa scomparsa dell'attrice e come questa tragedia ha condizionato la trama dell'ultima stagione, da poco arrivata su Netflix.

Chi ha visto o sta guardando la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, disponibile su Netflix dallo scorso 10 giugno, si sarà reso conto dell'assenza di uno dei volti storici della serie. Come è noto, nel capitolo finale del crime drama britannico non c'è Helen McCrory, l'interprete di zia Polly Grey, venuta a mancare ad aprile 2021 dopo una battaglia contro il cancro. L'ideatore della serie Steven Knight si è trovato di fronte a questa tragedia poco prima dell'inizio delle riprese della stagione che, ha spiegato, in un primo momento avrebbe dovuto coinvolgere l'attrice. I piani sono cambiati e ha dovuto capire come onorare la memoria sia di McCrory che del suo personaggio.

Peaky Blinders 6 e l'addio a Helen McCrory: Come è stato gestito

Intervistato da Entertainment Weekly, Knight ha spiegato che ha dovuto fare di necessità virtù "sfruttando" la scomparsa di McCrory per mettere in moto alcuni importanti eventi dell'ultima stagione di Peaky Blinders. "Prima di tutto, i problemi della trama, della storia e di una serie sono insignificanti rispetto alla tragedia che è stata la morte di qualcuno così brillante e così fantastico", ha premesso Knight. "Ma la cosa ci ha messo di fronte a una situazione", ha precisato. Alla fine - attenzione alle anticipazioni se non avete ancora visto il primo episodio della stagione 6 - lo sceneggiatore ha deciso di "uccidere" zia Polly. La sua morte viene rivelata nei primissimi momenti della stagione. A proposito l'ideatore ha dichiarato:

"L'idea che Polly fosse viva ma fosse andata in America o qualcosa del genere non andava. Volevamo rendere omaggio al personaggio e, si spera, all'attrice allo stesso tempo, quindi volevamo che facesse parte ancora della serie. Penso che Helen avrebbe voluto Polly continuasse ad influenzare le cose. E infatti ha ancora un'influenza molto forte su Tommy, e quindi sull'intera storia. La sua morte è un catalizzatore per molte cose che accadono, fino alla fine dell'episodio 6"

Quello a Polly, infatti, non è un vero addio visto che il personaggio viene nominato in più di un'occasione nel corso della stagione, anche con Michael (Finn Cole) e Tommy che le parlano nei flashback. Knight ripesca, in particolare, un discorso che la donna aveva fatto nella quinta stagione rivelatasi, poi, in qualche modo profetico: diceva sempre, infatti, che uno tra Tommy e Michael sarebbe morto se avessero iniziato una guerra.

Il parere di Cillian Murphy

Anche Cillian Murphy, l'interprete di Tommy, ha osservato che tutte le azioni del suo personaggio nella sesta stagione sono in qualche modo condizionate da ciò che aveva fatto e detto in vita sua zia, la matriarca della famiglia. Dopo la morte di Polly, la premiere della sesta stagione fa un salto nel futuro di quattro anni, eppure Tommy non ha ancora capito come andare avanti senza di lei. "È stato molto difficile per Tommy agire senza Polly perché era la sua confidente più intima e la persona di cui si fidava di più. L'assenza di lei pesa molto sulla storia", ha detto Murphy.